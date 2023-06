L’intervista di Ornella Muti: "Mi hanno offerto ‘L’isola dei famosi’, ma lì vieni distrutto"

In questi giorni è terminata la VI edizione del “Filming Italy Sardegna Festival“, che si svolge nella splendida cornice del Forte Village. Il festival è dedicato al Cinema e alla televisione in cui sono presenti proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, ove vengono coinvolte le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo.

Tra i tanti premi dati in questi giorni anche Ornella Muti, come riportato dal sito “Adnkronos“, ha ricevuto un riconoscimento. Proprio recentemente l’attrice è ritornata nuovamente al cinema grazie a una piccola parte ottenuta nel film “Lo sposo indeciso”, diretto da Giorgio Amato, in cui fa la madre di Ilenia Pastorelli.

L’intervista rilasciata da Ornella Muti

Nella chiacchierata con i cronisti presenti al “Filming Italy Sardegna Festival”, Ornella rivela di avere ricevuto numerose proposte ritenute indecenti per il suo modo di pensare: “Mi offrono cose orribili, come l’Isola dei Famosi. Quando me lo chiedono mi domando ‘perché chiedermelo?’. Perché se vai all’Isola alla fine vieni distrutto. Certo, offrono dei soldi, ma quelle sono trappole: io non faccio scelte che non sono nella mia linea di pensiero“.

L’attrice non nasconde di aver ricevuto una proposta anche da Milly Carlucci ma, nonostante tra loro ci sia una bella amicizia, ha comunque declinato l’invito a prendere parte a “Ballando con le stelle“. Sul Festival di Sanremo, che ha condotto nel 2022 insieme ad Amadeus per una puntata, afferma di aver detto “sì” perché si trattava di un contesto totalmente diverso e poteva quindi comportarsi in maniera naturale, senza subire il giudizio da nessuno.

Parlando invece della sua grande passione, cioè il cinema, Ornella Muti non nasconde di essere un po’ confusa: “C’è confusione anche per me. Non mi riconosco, vengo da un certo tipo di cinema, dove c’erano signori del set, Monicelli, Ferreri, Citto Maselli, Scola, Verdone, Nuti, devo dire che sono stata fortunata. Quindi oggi anche io sono un po’ spiazzata, frastornata”.