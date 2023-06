Lino Banfi ricorda Berlusconi: "Un amico, un po’ matto come me"

Lino Banfi, uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana, colpisce fin da subito per la sua prontezza di riflessi, la lucidità e la memoria infallibile. Il suo racconto di vita è un mix di successi straordinari, ma anche di inizi stentati e periodi sofferti, spesso segnati dalle difficoltà economiche. Banfi ha avuto l’opportunità di lavorare con i più grandi nomi dello spettacolo italiano, tra registi, attori e attrici, riuscendo ad imprimere ai suoi personaggi un marchio inconfondibile.

Questo lo ha reso amatissimo dal grande pubblico e lo ha trasformato in un personaggio, o meglio, in una personalità, che sfida il tempo e le mode. Nel corso di una recente intervista, Lino Banfi ha condiviso la sua esperienza, dai dolori vissuti per la perdita dell’amatissima moglie Lucia, fino all’amore incondizionato per la sua famiglia. Questo grande artista rappresenta una fonte inesauribile di frammenti ragionati dell’Italia di ieri e di oggi, offrendoci un prezioso sguardo sulla società e sulla cultura italiana.

Durante la conversazione, è emersa anche l’amicizia speciale tra Lino Banfi e Silvio Berlusconi, l’ex primo ministro italiano e magnate dei media. Banfi ha svelato che tra di loro c’era una grande amicizia, testimoniata da una telefonata annuale che si ripeteva da ben quarant’anni, sempre l’11 luglio. Questo gesto semplice, ma significativo, rappresentava un momento di connessione tra due personalità che si rispettavano e si stimavano reciprocamente.

Lino Banfi ha raccontato che quando Berlusconi lo scritturò agli inizi degli anni ’80 per il programma televisivo Risatissima, il politico italiano aveva un desiderio particolare: voleva che Banfi lo prendesse in giro perché funzionava, faceva ridere la gente. Banfi scherzava sulle dimensioni di Berlusconi, ricordando che quando lo incontrò a Milano, pensava che fosse un uomo alto tre metri e mezzo, mentre in realtà era un uomo normale, anzi più basso di lui, con le orecchie sporgenti come quelle di un elefante. Più Banfi faceva queste battute, più Berlusconi si avvicinava al suo camerino, dicendo: “Lino, continua a prendermi in giro, va bene così, la gente ride!“

L’attore ha rivelato che Berlusconi non era una persona permalosa come si poteva pensare. In realtà, Banfi era rimasto impresso nella mente del politico più degli altri per i racconti della sua vita da migrante. La loro amicizia si consolidò grazie alla condivisione della stessa passione per le canzoni francesi, ma soprattutto quando Banfi raccontò a Berlusconi i suoi sogni di lavorare con grandi attori come Alberto Sordi e Nino Manfredi. Banfi diceva alle ballerine durante gli spettacoli: “Guardate Sordi, Manfredi, Gassman, un giorno lavorerò con loro, farò film, firmerò autografi e comprerò bistecche“.

Le ballerine lo guardavano come se fosse matto, ma Berlusconi raccontò che anche a lui era successo qualcosa di simile quando dichiarava di voler costruire Milano 2. L’amicizia tra i due sopravvisse anche a momenti difficili. Banfi ricorda un episodio in cui fece visita a Berlusconi al San Raffaele di Milano dopo l’attentato con la statuetta. Nonostante cercasse di farlo ridere, Banfi capì che non poteva farlo perché Berlusconi aveva paura che i punti si aprissero a causa delle risate. Questo episodio dimostra la forte amicizia tra i due, che andava oltre le differenze e le difficoltà.

Lino Banfi, con la sua personalità straordinaria e il suo talento unico, continua a intrattenere il pubblico italiano, regalando sorrisi e momenti di spensieratezza. La sua vita è un esempio di perseveranza, di resilienza e di ottimismo, che ci insegna a guardare avanti nonostante le sfide. L’incontro tra Lino Banfi e Silvio Berlusconi è una testimonianza dell’importanza delle amicizie che durano nel tempo, superando le diversità e restituendo valore alla parola “amicizia“.