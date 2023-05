L’ex gieffina svela: “Mi offrivano 50 milioni per un’ora in discoteca”

Marina La Rosa è stata una delle protagoniste della prima edizione del Grande Fratello, il reality show che ha rivoluzionato la televisione italiana nel 2000. La ragazza, all’epoca ventunenne, si era fatta notare per il suo carattere dolce e riservato, ma anche per il suo flirt con Pietro Taricone, il concorrente più amato e controverso della casa.

Dopo la sua uscita dal programma, Marina ha avuto una breve esperienza nel mondo dello spettacolo, partecipando a qualche fiction e a qualche trasmissione televisiva. Ma quello che ha rivelato di recente in un podcast ha lasciato tutti a bocca aperta: la ex gieffina ha confessato di aver ricevuto delle proposte assurde e irrinunciabili da parte di alcuni locali che volevano ingaggiarla per delle serate a pagamento.

“50 milioni cash per un’ora”: la confessione shock

Ospite al podcast OneMoreTime, Marina La Rosa si è lasciata andare a delle confessioni curiose e inedite che dicono molto sul dietro le quinte dei reality e della televisione italiana. La ragazza ha raccontato che dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, era diventata una sorta di star e veniva richiesta da molti locali per fare delle presenze.

“Mi offrivano cifre assurde per salire sul palco e fare qualche foto con i fan” ha detto Marina, aggiungendo che le proposte arrivavano anche a 50 milioni di lire (circa 25 mila euro) per un’ora di tempo. Una cifra da capogiro per chiunque, ma che lei non si sentiva di accettare. “Mi sentivo a disagio, perché mi sembrava una cosa folle. Non riuscivo a fare le cose che non mi piacevano, per cui ho detto no a molti soldi facili” ha spiegato la ex gieffina, sottolineando di aver preferito seguire la sua passione per la moda e il design.

Marina La Rosa oggi: come sta e cosa fa

A distanza di 23 anni dalla sua esperienza nel Grande Fratello, Marina La Rosa ha cambiato completamente vita e si è dedicata alla sua famiglia e ai suoi progetti professionali. La ragazza è sposata dal 2006 con l’imprenditore Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere Walter Zenga, e ha due figli: Tommaso e Nicolò.

Marina ha anche creato una sua linea di abbigliamento per bambini, chiamata “Marinella”, che vende online e in alcuni negozi. Inoltre, è molto attiva sui social network, dove condivide spesso momenti della sua vita privata e pubblica dei consigli di stile e bellezza.

La ex gieffina non ha mai dimenticato il suo passato nel reality, ma lo ricorda con affetto e nostalgia. Ha mantenuto dei buoni rapporti con alcuni dei suoi ex compagni di avventura, tra cui Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione, e Alessia Mancini. Ha anche partecipato a qualche reunion del Grande Fratello, dove ha rivisto il suo ex Pietro Taricone, prima della sua tragica scomparsa nel 2010. Marina La Rosa è un esempio di come si possa uscire dal mondo dei reality con dignità e coerenza, senza cedere alle lusinghe del facile guadagno.