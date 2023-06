L’ex della Fiordelisi beccato insieme a Signorini: cosa bolle in pentola

Si è da poco conclusa l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” e già i riflettori sono puntati sull’ottava che partirà il prossimo settembre, su Canale 5. Alfonso Signorini è stato confermato al timone del programma e adesso, è al lavoro per selezionare i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà. L’ultima edizione è stata sicuramente la più longeva ma anche quella che ha destato più critiche.

I concorrenti hanno mostrato un trash che non è affatto piaciuto. Si è vociferato che lo stesso Pier Silvio Berlusconi non fosse soddisfatto, di fatti si è partiti poi con le squalifiche. Si cerca dunque di scegliere le persone giuste anche se, qualche legame con la scorsa edizione, questa che verrà, potrebbe avercelo. Stando alle ultime indiscrezioni, tra i probabili gieffini potrebbe esserci Gianluca Benicasa.

Abbiamo conosciuto Gianluca proprio durante la scorsa edizione del GF Vip, dove è più volte intervenuto per avere confronti con la sua ex, Antonella Fiordelisi. Benicasa è stato adesso beccato in compagnia di Alfonso Signorini, al lido discoteca di Salerno. Sembrerebbe che l’ex della Fiordelisi stia facendo di tutto per convincere Signorini e diventare così un prossimo concorrente del GF.

Attualmente aleggia ancora un alone di mistero attorno alla nuova edizione del reality show. Sembrerebbe possa trattarsi di una versione Nip e dunque un ritorno alle origini, o di un ibrido con concorrenti Vip e Nip che convivranno nella casa più spiata d’Italia. Un frate si è proposto e Signorini ha pubblicamente dichiarato che si sarebbero incontrati per scambiare quattro chiacchiere. Pertanto è ancora tutto in divenire.

Sicuramente l’incontro tra Alfonso e Gianluca non è passato inosservato, tanto che si pensa possa diventare un nuovo concorrente del reality show. Al momento si tratta solo di supposizioni. Di tempo ce n’è ancora prima che venga ufficializzato il nuovo cast. Signorini e il suo staff hanno tutto il tempo per lavorare bene e selezionare le persone giuste. Non resta che attendere e vedere cosa accadrà.