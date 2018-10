Lele Mora replica alle accuse di Corona: "Poverello, cerca di lavorare onestamente!"

Un tempo tra Lele Mora e Fabrizio Corona c’era un rapporto molto stretto mentre oggi i due continuano ad accusarsi a vicenda soprattutto dopo le vicissitudini giudiziarie che li hanno coinvolti entrambi. Proprio recentemente, Fabrizio Corona ha parlato molto male di Lele Mora etichettandolo come un burattino nelle sue mani.

Giustamente, a distanza di pochi giorni, lo stesso ex manager dei Vip ha voluto replicare alle accuse di Fabrizio soprattutto perchè lo stesso si è sentito toccato proprio in maniera pesante. Oltretutto Lele ha voluto fare le cose in grande mandando una lettera aperta inviata a tutte le agenzie di stampa dove le frecciatine per l’ex pupillo non si sono di certo sprecate.

“Caro Fabrizio, neppure le Onlus accettano le tue donazioni: soldi poco chiari, che non sai neppure da dove arrivino” ha infatti chiosato Mora facendo riferimento alla vicenda della presunta donazione al Telefono Rosa che l’associazione per la difesa delle donne avrebbe infatti rifiutato. Ma non è finita qui perchè lo stesso ha preso la palla al balzo per rispondere, l’ennesima volta, a tutte le provocazioni subite dall’ex re dei paparazzi.

“Poverello, i prossimi denari mettili in banca e non nel soffitto. Perché, se sei così onesto, dovresti nasconderli nel soffitto? E cerca finalmente di lavorare onestamente senza impadronirti di meriti che non ti appartengono” ha appunto sparato a zero Lele. Inoltre, l’ex manager rincara la dose definendosi appunto si come burattino ma soprattutto quello che tutti i giorni lo ha sostenuto fino a quando non ha mandato tutti nei guai.

“Un suggerimento? Torna da Don Mazzi che è la cosa migliore che puoi fare, chiaramente se lui ti accoglierà ancora” conclude infatti Mora anche se sicuramente Fabrizio replicherà a tali affermazioni. L‘ex re dei paparazzi è convinto di essere nel giusto e nei prossimi attaccherà nuovamente l’ex amico dunque prepariamoci a nuove dichiarazioni.