Laura Freddi parla di Paolo Bonolis, arriva la piccata replica di Sonia Bruganelli

Fuoco e fiamme tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli. Cosa accomuna le due donne? Meglio dire chi: Paolo Bonolis. La prima è stata fidanzata con il conduttore tv, la seconda è la sua attuale moglie e madre dei suoi figli. Non si sono mai verificati problemi in pubblico, se non fosse per un commento della Freddi e la conseguente, velenosa, risposta della Bruganelli.

In molti hanno sempre sostenuto che la relazione tra la Freddi e Bonolis fosse voluta dalla prima in quanto lui un ormai volto noto. Va precisato che la relazione è finita più di 20 anni fa. Nonostante ciò, di tanto in tanto, si torna a parlarne. Durante un’intervista, Laura ci ha tenuto a sottolineare come non fosse vero quanto si dicesse, visto che all’epoca della storia Paolo non era ancora famoso.

“Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo“, queste le parole della Freddi che non sono andate giù a Sonia.

La Bruganelli ha condiviso una storia Instagram nella quale riporta le asserzioni della Freddi accompagnate da una sua replica al veleno. “Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima“, le dichiarazioni di Sonia. Dunque la Bruganelli ci ha tenuto a mettere i puntini sulle “i”, riprendendo e smentendo la Freddi.

Solo un anno fa le due donne confermavano che tra loro ci fosse un buon rapporto a dispetto delle malelingue che le volevano in rotta di collisione. Sicuramente le dichiarazioni della Freddi non sono però oggi andate giù alla Bruganelli e chissà se questo incrinerà il loro legame. Non resta che attendere un’eventuale replica di Laura.