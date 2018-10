Laura Barriales è diventata mamma: primo scatto con la figlia Melania

Laura Barriales, la nota showgirl televisiva, è tornata a far parlare di sé non tanto per i suoi impegni e successi professionali, né per la sua storia d’amore con Fabio Cattaneo – che và a gonfie vele – bensì per un evento straordinariamente bello ed emozionante, quale la nascita della sua prima figlia, avvenuta nella giornata di martedì 30 ottobre.

A dare il lieto annuncio è stata proprio l’ex co-conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia, che si è allontanata da qualche tempo dal mondo dello spettacolo, proprio per concentrarsi sull’arrivo del nuovo bebè, che arriva a coronare un matrimonio felice e pieno di armonia, che ha reso Laura ancora più felice e serena.

Il dolce annuncio con una foto su Instagram

La showgirl sta vivendo delle emozioni immense in questi giorni, tanto belle da volerle condividere con i suoi fan, che in questi mesi di gravidanza le sono stati vicini come non mai, aspettando con ansia insieme a lei il lieto evento. Una dedizione che Laura ha ripagato con un primissimo scatto pubblicato sui suoi profili social, che la ritrae nel letto della clinica svizzera Sant’Anna, con in braccio la piccola Melania.

Dopo il matrimonio con Fabio Cattaneo avvenuto lo scorso anno, si era fatto sempre più fprte il desiderio di creare una famiglia. Laura ha sempre mantenuto una forma smagliante nel corso della sua gravidanza, curando molto il fisico e non rinunciando all’attività sportiva, preferendo il nuoto ad altre discipline.

A corredo dell’immagine condivisa da Laura Barriales su Instagram, anche alcune parole: “Finalmente ti ho con me figlia mia”, una bellissima dedica alla sua bambina, a cui è seguito poi un significativo ashtag: #ilsensodellavita. Parole brevi, precise, concise ed incise, una sintesi perfetta del momento magico ed emozionante che sta vivendo in questo momento la showgirl per la nascita della piccola Melania.