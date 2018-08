Lara Zorzetto, frase offensiva della protagonista di "Temptation Island" mette a rischio "Uomini e Donne"?

Lara Zorzetto, la vera ed unica protagonista dell’ultima edizione del popolare dating show di successo “Temptation Island“, è ritornata alla ribalta della cronaca per un messaggio pubblicato sul noto social network di condivisione d’immagini Instagram, ritenuto da molti estremamente offensivo, innescando un vespaio di polemiche che stanno mettendo in crisi la popolarità della ragazza.

L’ex fidanzata di Michael De Giorgio è considerata da molti la vincitrice morale del celebre dating show prodotto dalla società Fascino di propietà di Maria De Filippi, proprio perché nella sua storia si identificano tante donne, manipolate e tradite dal loro compagno, fidanzato, marito che tanto invece proclamava di amarle.

La frase shock di Lara che non piace

Grazie alla sua acquisita popolarità, sono in tanti a volere la Zorzetto nuovamente in televisione, magari come tronista dell’altro celebre programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, così da poter assicurare alla stilista un amore giusto per lei, cosa che è accaduta lo scorso anno anche per la sua collega, Sara Affi Fella.

Se da “Temptation Island” a “Uomini e Donne” il passo potrebbe essere molto breve ormai per la Zorzetti, a mettere in dubbio questo passaggio sono state la valanga di critiche e la polemica innescata sul web – e di cui in pochi parlano – causata da alcune dichiarazioni della ragazza su Instagram, che non solo non sono piaciute ai fan ma hanno messo decisamente in crisi la popolarità della stilista.

Lara Zorzetto sta da poco cimentandosi nella registrazione di video in cui pubblicizza i vari prodotti, dimostrando però di avere poca dimestichezza sia con la strumentazione che con il linguaggio da utilizzare. In una recente Instagram Stories la Zorzetto si è lasciata andare ad un commento fin troppo poco gradevole, dicendo: “Scusate, sono handicappata, non riesco ad inquadrare tutto“.

Parole che se da un lato sono risultate estremamente offensive per chi si ritrova a vivere realmente un handicap, dall’altro hanno fatto apparire ed emergere una superficialità ed una leggerezza della stilista che proprio nessuno si aspettava, specialmente dopo le profonde dichiarazioni pubblicate dalla Zorzetto sui social circa la fine della sua love story e l’inizio della sua nuova vita da single. Mentre la polemica infuria sul web, sono in molti ora a chiedersi se veramente la Zorzetto meriti di andare a “Uomini e Donne”.