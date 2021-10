Marina Balmasheva, nota influencer russa, ha suscitato un acceso scalpore dopo l’annuncio di aspettare un bambino dal suo figliastro Vladimir Shavirin.

Circa un mese fa si era già gridato allo scandalo, dopo che l’influencer, che ora conta 420mila follower, aveva pubblicato una foto che annunciava il fidanzamento con il figlio dell’ex-marito.

La vicenda

Sembra una di quelle vicende prese da qualche video a luci rosse, dove la trama è troppo assurda per essere vera. E invece qui di falso c’è davvero poco. Reggetevi forte perché la protagonista di questa curiosa storia è incinta, ma non potrete mai immaginare di chi. Parliamo di Marina Balmasheva, l’influencer russa che aveva fatto scalpore per il modo in cui aveva annunciato di essersi fidanzata con il figliastro di 15 anni più giovane.

A far indispettire i follower è stata l’età che avevano i due nel momento in cui le foto erano state scattate, esplicitamente riportata sull’immagine. Nella prima foto Marina Balmasheva aveva 22 anni e Vladimir era un bambino di appena 7 anni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, è stato proprio questo che ha portato moltissimi follower della donna ad “abbandonarla”: la scelta è stata da tanti definita immorale poiché, pur non essendoci tra loro alcun legame di sangue, Vladimir è stato comunque cresciuto da lei.

Dall’inizio alla fine del matrimonio sono passati 10 anni, solo dopo è arrivato il divorzio. È stata proprio l’influencer russa a crescere l’uomo che poi sarebbe diventato il suo compagno e, apprendiamo oggi, il padre di suo figlio. “Sono stanca di nascondermi”, ha scritto la donna “So che è ancora presto ma voglio che lo sappiate. Nella vita tutto è possibile. Sono incinta di quattro settimane e sì, abbiamo deciso di sposarci”. Il post con l’annuncio della gravidanza ha incassato più di 45 mila like e 4500 commenti.La coppia sta già crescendo tre bambini, i fratelli di Vladimir.