La TikToker Rita de Crescenzo diventerà nonna

La notizia della gravidanza di Roberta è stata accolta con grande entusiasmo dai follower di Rita De Crescenzo, la quale ha condiviso la sua gioia in modo molto originale: attraverso un video che la mostra mentre regge un test di gravidanza con scritto “incinta”. Ovviamente, la notizia ha suscitato grande curiosità tra i fan, desiderosi di scoprire maggiori dettagli sulla futura nascita del nipotino.

Nonostante la tiktoker abbia rivelato solo pochi dettagli sulla gravidanza, apprendiamo che il bimbo in arrivo è di Raimondo, uno dei figli di Rita. La donna si è mostrata molto emozionata e ha ringraziato il Signore per averle regalato tale felicità. Inoltre, la tiktoker ha reso partecipe anche la sua figlia adottiva, Laura La Divina, la quale sembra aver vissuto la notizia con grande emozione e commozione.

Oltre ad esprimere tutta la sua felicità, Rita ha voluto rivolgere un pensiero ai suoi genitori, deceduti ma sempre presenti nella sua vita e nel suo cuore. Infatti, la donna ha riservato loro una preghiera speciale, ringraziandoli per tutte le belle cose che le hanno restituito. Insomma, la notizia della gravidanza di Roberta ha scatenato un vero e proprio tripudio di emozioni e auguri da parte dei fan, che non vedono l’ora di conoscere il piccolino che arriverà presto nella famiglia di Rita De Crescenzo.

La tiktoker non ha specificato le ragioni per cui aveva le urne cimiteriali in casa e, anche se non ci fosse nulla di strano in questo, alcune persone si sono chieste se questa fosse una pratica comune nella sua cultura o se si trattasse di una decisione personale. In ogni caso, la preghiera rivolta alle urne cimiteriali ha ricevuto molti commenti di apprezzamento per l’emozione e la sincerità con cui è stata espressa.

Questo video ha dimostrato come i social network, spesso criticati per svariati motivi, possano invece essere uno strumento per condividere le proprie emozioni e i propri sentimenti, e ha evidenziato l’importanza di essere grati nei confronti delle persone che ci hanno accompagnato nella vita.