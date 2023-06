La lettera di Pupo: "Io come Alessandro Impagnatiello"

Nell’era dei social media, le voci degli artisti possono raggiungere un vasto pubblico e sollevare questioni di rilevanza sociale. Enzo Ghinazzi, noto come Pupo, ha recentemente scritto una lettera, successivamente inviata a Dagospia, in cui ha affrontato il caso di Giulia Tramontano, una giovane donna di 29 anni incinta di sette mesi, deceduta per mano del suo compagno Alessandro Impagnatiello.

Impagnatiello ha dichiarato agli inquirenti di aver commesso il delitto “senza un reale motivo“, sostenendo di essere stato sopraffatto dallo “stress” derivante non solo dalla gestione di due relazioni parallele con altre due donne, ma anche dalla paura che altri venissero a conoscenza della sua situazione, ad esempio sul posto di lavoro. Una settimana fa, Alessandro ha privato della vita Giulia, madre del suo bambino, infliggendole due coltellate alla gola con una lama da cucina, nella loro casa a Senago, alla periferia di Milano.

Anche Pupo, nel suo messaggio, ha menzionato il concetto di stress, affermando di essere sottoposto a “stress causato dalla gestione di due rapporti sentimentali che durano da trentacinque anni“. Infatti, Pupo è sposato con Anna e ha una compagna, Patricia. Tutti e tre, insieme ai rispettivi figli, vivono in una grande famiglia allargata. In un’intervista, Pupo ha spiegato la sua scelta di vivere così, dichiarando: “Non ho scelto questo percorso. È difficile. Non è così facile liquidarlo. Ho 67 anni, mia moglie Anna ne ha quasi 70, Patricia ne ha 62. Sono sposato da 50 anni, sono con l’amante da 33 anni“.

Inoltre, ha aggiunto: “Pensi che sia stata una cosa semplice? O che possa consigliare alle mie tre figlie o a chiunque altro una relazione poliamorosa come la mia? Nemmeno ci penso“. La lettera di Pupo è stata un’opportunità per esprimere il suo pensiero sulla vicenda di Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello. Tuttavia, l’artista ha allargato il suo discorso, denunciando il degrado sociale e l’ipocrisia presente nella società contemporanea. Ha definito la situazione attuale come un “contesto folle ed assurdo in cui il vero e il falso si sono mischiati al punto da non poterli più distinguere“.

Pupo ha criticato coloro che affermano che sia necessario trovare urgentemente una soluzione per evitare che casi simili si ripetano. Ha espresso la necessità di educare le nuove generazioni sulla realtà della vita, una sfida costante in cui nulla viene regalato. Ha sottolineato come molti giovani, di fronte alle prime difficoltà, si arrendano e perdano la testa. La lettera di Pupo non solo riflette la sua visione personale sul caso che ha colpito Giulia Tramontano e la sua famiglia, ma affronta anche questioni più ampie sulle sfide e le responsabilità della società.