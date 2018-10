La figuraccia colossale di Valeria Marini, Ivan Gonzalez afferma: “Non siamo una coppia, siamo solo amici”

Ma non so spiegarti. che il nostro amore appena nato è già finito: Ivan Gonzalez e Valeria Marini, prendendo per buone le parole del tentatore, non sono una coppia. Dopo le dichiarazioni della showgirl Ivan ha deciso di screditare le sue affermazioni. Lo spagnolo ha preso le distanze e su Instagram ha scritto: “Bella copertina, bella amica“.

A corollario della foto della copertina del giornale “Chi” ha aggiunto: “É stato un piacere fare questa copertina di Chi, grazie di cuore a tutti per i vostri complimenti. Chiarisco questo dubbio, Valeria e io non siamo una “coppia” ma siamo super amici stellari. Ho vissuto un bel percorso con lei, le voglio benissimo e io ci sarò per lei sempre. Baci stellari”.

I commenti sarcastici sui social

I followers hanno cominciato immediatamente ad ironizzare sulla pessima figura di Valeria che aveva trionfalisticamente annunciato la nascita di un amore: “Friendzone stellare direi” un altro utente ha osservato, ironico, che nessuno aveva dei dubbi, in pratica lo sapevamo tutti tranne Valeria. Molti internauti hanno quindi riproposto il sentire collettivo: la relazione è stata costruita a tavolino, o si era semplicemente conclusa subito dopo Temptation Island Vip, ma occorreva prolungarla per poter rilasciare interviste.

Sulla rivista “Chi” la Valeriona nazionale ha felicemente sostenuto che la frequentazione sta continuando anche fuori dal programma, che lei lo chiama il toro di Siviglia, che sta vivendo il periodo più bello della sua vita: “Presto andrò in Spagna. Volevo una reazione da parte di Patrick, che però non c’è stata. Appena ho visto Ivan sono rimasta colpita” aggiungendo eccitata di parlare perfettamente la sua lingua perché ha lavorato in Spagna e di sognare una famiglia, di diventare mamma.

Il settimanale “Oggi”, nella rubrica Pillole di gossip, ha riportato che l’aitante ragazzo l’iberico è attualmente innamorato di un’altra donna, e che la Marini sta frequentando un affascinate imprenditore georgiano. Un copione pessimo, scritto male.