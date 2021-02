"La Confessione", Manuela Arcuri racconta la verità sulle cene da Berlusconi

Ospite del programma di Peter Gomez “La Confessione”, andato in onda lo scorso venerdì sul Nove, Manuela Arcuri è tornata a parlare dello scandalo che la travolse nel 2011, quando sui giornali uscirono delle intercettazioni risalenti al gennaio 2009. Ai tempi, alla showgirl e attrice fu attribuito un ménage à trois con Silvio Berlusconi, volto a ottenere un lavoro per suo fratello Sergo Arcuri, aspirante attore di fiction (ne ha interpretate diverse, prima di sparire dalla televisione).

Ma Manuela Arcuri nega con decisione queste accuse infamanti: “Un ménage à trois con Berlusconi per far lavorare in tv mio fratello? Mai dette queste cose: ‘Fai lavorare me o mio fratello’: in cambio di che? Di niente” ha tuonato la prosperosa 44enne, che ormai da diversi anni si è allontanata dal mondo dello spettacolo.

Di Manuela Arcuri, infatti, si è tornati a parlare solo a proposito dell’outing di Gabriel Garko, che dopo anni di finte relazioni etero ha deciso di dichiarare pubblicamente la sua omosessualità. L’attrice di Anagni è stata tra le ex fiamme di Garko, ma ha sempre sostenuto di non essersi mai prestata ad alcuna finzione volta a coprire il reale orientamento sessuale dell’attore piemontese: quella con lui, per lei è stata una storia d’amore come le altre, finita per la poca compatibilità caratteriale.

Allo stesso modo la Arcuri rigetta categoricamente le accuse che le furono rivolte nel 2011, secondo cui l’imprenditore “Gianpi” (Gianpaolo Tarantini) avrebbe cercato di combinare un incontro a tre con lei, Francesca Lana e Silvio Berlusconi. Un “ménage à trois”, appunto, finalizzato alla concessione di “favori” quali lavori in televisione per la stessa Manuela e per suo fratello Sergio.

Tarantini è un imprenditore pugliese che è stato condannato dalla Corte di Appello di Bari a due anni e dieci mesi di carcere per aver portato delle escort (da lui stesso procurate) nelle residenze di Silvio Berlusconi per le famose “cene eleganti” di Arcore. Manuela Arcuri ha ammesso di aver conosciuto Giampi e di aver effettivamente partecipato, in compagnia di un’amica, ad un paio di cene nella residenza dell’ex Presidente del Consiglio. Tuttavia, ha ribadito con forza, si è trattato di cene normali, dove talvolta si cantava e ci si intratteneva fino a tardi, ma niente altro.