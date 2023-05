La cantante Sia rivela di essere autistica: “Solo adesso sono veramente me stessa”

La rivelazione di Sia riguardo alla sua diagnosi di disturbo dello spettro autistico ha scosso profondamente la sua fanbase. La cantante australiana, ospite nel podcast di Rob Cesternino, ha apertamente parlato di questa scoperta, esprimendo un senso di liberazione nel comprendere finalmente le parti più nascoste di sé stessa.

Sia ha condiviso la sua esperienza, rivelando di essersi sentita per 45 anni come se dovesse indossare un costume umano, una maschera. Solo negli ultimi due anni, però, ha trovato il coraggio di essere pienamente se stessa. Ha sottolineato che nessuno può davvero conoscerti o amarti quando sei costretto a nascondere segreti e vivi nella vergogna. Solo quando hai il coraggio di svelare i tuoi segreti più profondi, oscuri e vergognosi a estranei che ridono con te, puoi finalmente sentirti accettato per ciò che sei veramente. Questo è stato un momento di svolta nella vita di Sia, che le ha permesso di affrontare il mondo senza dover più fingere di essere qualcosa che non è.

La rivelazione di Sia ha suscitato reazioni intense all’interno della sua fanbase. Questo perché la cantante era stata al centro di feroci polemiche nel 2021 a causa del suo primo film intitolato “Music“. Nel film, Sia ha diretto, prodotto e scritto la storia di una bambina autistica. L’attrice Kate Hudson interpreta il ruolo di una spacciatrice che si prende cura della sua sorellastra, Music, una bambina autistica non verbale. Tuttavia, una delle critiche principali riguardava la scelta di Maddie Ziegler come interprete del personaggio autistico. Maddie Ziegler è un’attrice e ballerina che ha lavorato in molti video musicali di Sia, ma non fa parte dello spettro autistico, il che ha sollevato diverse perplessità.

Inoltre, Sia è stata criticata per aver rappresentato i disturbi autistici in maniera troppo “fumettistica“. L’interpretazione di Ziegler è stata considerata una “caricatura” di questi disturbi, soprattutto in una scena in cui Music crolla e viene immobilizzata, una tecnica che è stata disapprovata dagli specialisti negli ultimi anni. In seguito alle aspre critiche ricevute, Sia ha chiuso il suo account Twitter e ha promesso di rimuovere alcune scene che potevano essere disturbanti per la comunità autistica, oltre a includere un messaggio di sensibilizzazione all’inizio del film. Infine, la cantante si è scusata per non aver condotto una ricerca adeguata e per essersi affidata alle persone sbagliate per le consulenze sull’autismo.

La rivelazione di Sia sul suo disturbo dello spettro autistico ha portato un importante dibattito sulla rappresentazione delle persone autistiche nei media. È fondamentale che le storie riguardanti le persone con disturbi autistici siano trattate con sensibilità e rispetto, coinvolgendo attivamente membri della comunità autistica nelle consulenze e nella rappresentazione dei personaggi. Solo attraverso una maggiore comprensione e consapevolezza possiamo garantire che le narrazioni riflettano realmente l’esperienza delle persone autistiche e contribuiscano a ridurre gli stereotipi dannosi.

In definitiva, la rivelazione di Sia riguardo al suo disturbo dello spettro autistico ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e sulla sua carriera. Ha aperto un dibattito importante sulla rappresentazione delle persone autiste nei media e ha evidenziato l’importanza di una rappresentazione accurata e inclusiva. Speriamo che questa discussione porti a una maggiore consapevolezza e comprensione nei confronti delle persone autistiche e favorisca una rappresentazione più autentica delle loro storie.