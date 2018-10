Kim Kardashian e Kanye West: i rumors sul loro divorzio si fanno sempre più insistenti

Kim Kardashian sarebbe in procinto di divorziare dal marito Kanye West. Al momento manca qualsiasi conferma a riguardo, ma gli indizi sembrano andare proprio verso questa direzione. La notizia andrebbe però presa con le pinze, anche perché in passato si era già più volte vociferato in merito.

Eppure diversi elementi lasciano intendere che l’influencer abbia definitivamente maturato la convinzione di troncare la relazione con il rapper afroamericano. Ad alimentare questo sospetto sarebbe l’autorevolezza della fonte stessa della news. Ad aver lanciato l’indiscrezione è stato Crazy Days and Nights, lo stesso sito che in tempi non sospetti rese noti i primi gossip sulle accuse di molestie mosse a danno di Harvey Weinstein.

Stando a quanto rivelato, “c’è una star di reality show di primissima categoria che ha passato due ore in una conference call con lo stesso avvocato che ha gestito il suo precedente divorzio”. C’è da precisare che la regina dei social media è già stata sposata due volte. Dopo il primo matrimonio con il produttore musicale Damos Thomas, Kim si è sposata con il giocatore della NBA Kris Humphries.

In quest’ultimo caso il matrimonio ha però avuto vita assai breve: la richiesta di divorzio è arrivata dopo nemmeno tre mesi dalla data delle nozze. Come è possibile leggere nella nota, Kim Kardashian avrebbe poi chiesto di concretizzare le pratiche di divorzio nel più breve tempo possibile.

Al momento nessuno dei due protagonisti si è espresso in merito. È addirittura possibile che il rapper non conosca le reali intenzioni della moglie. Certo è che gli ultimi siparietti dell’artista non sono proprio andati giù a gran parte dello showbiz a stelle e strisce. A non essere vista di buon occhio è la sua grande amicizia con Donald Trump, criticato da gran parte del mondo dello spettacolo per essere un misogino razzista e xenofobo. Le invettive in questo caso avrebbero potuto aver un senso se Kanye non avesse fatto parte della nutrita comunità afroamericana. Da qui in molti sostengono che le voci sul possibile divorzio siano state create ad arte da Taylor Swift, sua acerrima e storica nemica. I due artisti non perdono infatti occasione per alimentare una vera e propria faida che va avanti da quasi un decennio.