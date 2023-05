Kevin Costner e Christine Baumgartner divorziano dopo 18 anni

Dopo 18 anni di matrimonio è finita la relazione tra Kevin Costner e Christine Baumgartner. La 49enne ha infatti ufficialmente sottomesso in tribunale la petizione per chiedere il divorzio all’attore de “La Guardia del Corpo”, una decisione che però risulta non essere condivisa dalla star americana 68enne.

“Con grande tristezza sono emerse circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signor Costner a dover partecipare a una causa di scioglimento del matrimonio“, ha affermato il portavoce della star. “Chiediamo che la privacy sua, di Christine e dei loro figli sia rispettata mentre affrontano questo momento difficile“, ha aggiunto il rappresentante. Una fonte vicina all’attore ha confermato che il divorzio non è stata un’idea di Costner: “Non era qualcosa che voleva o cercava, e se potesse cambiare la situazione, lo farebbe“.

A novembre niente faceva presagire una crisi e Costner aveva parlato con affetto della moglie Christine, affermando: “Mia moglie fa cose che aiutano completamente. La casa è più bella grazie a lei. Tutto è più caldo grazie a lei. Ci sono queste piccole cose che fa e penso che sia il potere dell’amore, lei crea la sua casa in quel modo“.

La star di “Balla coi lupi” ha incontrato per la prima volta la Baumgartner mentre giocava a golf, nei primi anni ’90, quando era ancora sposato con la prima moglie. I due non hanno però iniziato a frequentarsi fino a quando non si sono incontrati di nuovo in un ristorante nel 1998. Nonostante una breve separazione nel 2002, i due erano “come bambini insieme, davvero innamorati“, disse alla stampa l’amico David Giammarco in occasione delle loro nozze.

La coppia si è sposata nel settembre del 2004 e ha avuto tre figli: Cayden, 15 anni, Hayes, 14 anni e Grace, 12 anni. Costner ha anche quattro figli adulti, nati da precedenti relazioni: le figlie Annie e Lily e i figli Joe e Liam. Costner è stato precedentemente sposato con Cindy Silva per 16 anni prima del divorzio, avvenuto nel 1994.