Katia Ricciarelli su Manuel e Lulù: "Ho sempre pensato che la loro storia sarebbe finita"

La storia d’amore finita con un comunicato sul sito dell’Ansa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sta facendo discutere sia i fan del “Grande Fratello Vip” ma anche alcuni ex compagni di viaggio. Tra i primi a commentare questa rottura è Alex Belli in cui intervistato da Barbara D’Urso afferma che la colpa non sarebbe di Franco, il papà del ragazzo, ma i primi screzi erano nati già nelle scorse settimane.

Dopo più di una settimana da questa rottura Katia Ricciarelli, che ha avuto sempre un rapporto travagliato con Lulù, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi Magazine” ove parla proprio di questa conoscenza. L’artista rivela di aver sempre dubitato di questa relazione, e proprio per questo motivo non è meravigliata di come siano andate le cose.

Le parole di Katia Ricciarelli su Manuel e Lulù

L’intervista di Katia, come riportata testualmente da “Fanpage“, inizia immediatamente con una sentenza da parte sua: “Anche stavolta la rompicogl*oni aveva indovinato. Ho sempre pensato che la storia di Manuel e Lulù sarebbe finita. Non sono contro l’amore, anzi! Io credo all’amore e lo sostengo, quando è sincero”.

In merito non mancano gli attacchi alla principessa e una sorte di difesa per lo sportivo: “Lulù la vedevo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza. Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due: erano la coppia che suscitava interesse e lei passava per la crocerossina innamorata”.

I diretti interessati invece hanno deciso di prendere due strade totalmente diverse dopo la rottura. Se Manuel Bortuzzo continua per il silenzio, ove si sta impegnando anima e corpo sul suo film “Rinascere” in onda prossimamente su Rai 1, Lulù su Instagram ha dichiarato di voler discolpare il suo ex fidanzato da come è finita la loro conoscenza, alludendo al fatto che sarebbe stato il suocero a rovinare tutto.