Kate Middleton, la presunta amante di William imita il suo look? Fervono i pettegolezzi

Il mondo della nobiltà britannica è stato scosso da un nuovo scandalo che ha fatto impazzire i social media. Le immagini di Kate Middleton, la bellissima duchessa di Cambridge, e della marchesa di Cholmondeley, Rose Hanbury, con un look sorprendentemente simile hanno fatto il giro della rete, alimentando le speculazioni e i pettegolezzi.

Tutto è accaduto durante la cerimonia d’incoronazione di Carlo III, quando Rose Hanbury è apparsa indossando un paio di scarpe del celebre marchio italiano Aquazzurra, identiche a quelle sfoggiate da Kate Middleton in un’occasione precedente. Ma non è finita qui, la marchesa ha anche optato per un abito bianco che ricordava molto da vicino quello indossato dalla duchessa pochi giorni prima. Coincidenza o imitazione deliberata?

Secondo i rumor che circolano, sembra che le due donne abbiano accuratamente evitato di incrociare lo sguardo durante la cerimonia d’incoronazione di Carlo III. Questo ha alimentato ulteriormente le voci sul presunto tradimento, affermando che la marchesa potrebbe essere stata l’amante del principe William mentre Kate era incinta del loro terzo figlio.

Rose Hanbury, ex modella e socialité di grande fama nell’alta società britannica, risiede a pochi passi dalla tenuta di Nortfolk, di proprietà di Kate e William. La vicinanza geografica tra le due donne ha dato vita a molti speculazioni sulle dinamiche che potrebbero essersi sviluppate dietro le quinte.

L’enigma dell’imitazione dei look potrebbe essere il segreto nascosto di un presunto tradimento? Le voci e i pettegolezzi non si fermano qui e sui social media già fervono le discussioni tra i fan e i sostenitori della famiglia reale britannica. Molti si chiedono se queste voci di presunto tradimento abbiano fondamento o siano solo il frutto dell’immaginazione e della fantasia di chi ama creare scandali. Al momento,non ci sono prove concrete che confermino tali speculazioni, ma il gossip e i pettegolezzi continuano a tenere banco.

La coppia reale, Kate Middleton e il principe William, è sempre stata sotto i riflettori e ha dovuto affrontare molte sfide e critiche nel corso degli anni. Tuttavia, fino ad oggi, hanno sempre dimostrato di essere uniti e solidi nella loro relazione. Non resta che attendere e vedere come si svilupperanno gli eventi. Nel frattempo, i fan della famiglia reale britannica continuano a seguire con attenzione ogni passo di Kate Middleton e William, sperando che queste voci di presunto tradimento si rivelino infondate e che la coppia possa superare anche questa tempesta mediatica.