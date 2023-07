Karina Cascella contro l’addio di Barbara D’Urso: "Il GF è molto più trash"

L’addio di Barbara D’Urso dalla conduzione di “Pomeriggio Cinque” sta facendo ancora discutere. Infatti questa decisione non pare sia stata molto apprezzata dalla diretta interessata in cui, recentemente sulle colonne de “La Repubblica“, ha ammesso che questa decisione di lasciare il suo pubblico su Canale 5 non è stata presa da lei.

Intanto al suo posto, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ci sarà Myrta Merlino. La conduttrice è conosciuta dal pubblico da casa per aver condotto su LA7 il rotocalco “L’aria che tira” ed ha il compito di cercare di rendere “Pomeriggio Cinque” più un format incentrato su argomenti giornalistici che sul trash o gossip.

Karina Cascella contro l’addio di Barbara D’Urso

Molti volti della televisione, soprattutto coloro che hanno preso a vari programmi di Barbara D’Urso, hanno spezzato una lancia a suo favore. A questi si è aggiunta Karina Cascella che, in una intervista a “Fanpage”, ha rivelato come la D’Urso sia una vera professionista e per questo motivo andava più tutelata dalla rete.

Karina non nasconde di esserci rimasta male quando ha ascoltato la notizia in merito all’addio della D’Urso, rivelando come in TV si vedono programmi ancora più trash e nessuno dice niente: “Il Grande Fratello non è trash? Per me è trash anche che un programma di cronaca nera approfondisca certi dettagli macabri. Un conto è fare informazione, un altro è tentare di fare audience su dinamiche private e, a volte, cruente. Trovo più trash vedere gente che si ammazza nella Casa del Grande Fratello per qualche briciola di visibilità“.

L’opinionista tra l’altro ci tiene a lanciare una frecciatina alla stampa, accusando come ci vanno sempre in maniera dura contro Barbara D’Urso: “Si fanno dei gran titoloni e invece sarebbe stato giusto tutelare una professionista che ha fatto televisione per anni. Il comunicato era standard, si sono limitati a dare una notizia”.