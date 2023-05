Karina Cascella contro i reality: "Sempre le stesse facce, vengono riesumati anche i cadaveri"

Karina Cascella, conosciuta per essere uscita nel programma di “Uomini e Donne” in cui ne è stata anche opinionista, non ha mai avuto sempre un bel pensiero sui reality show. Difatti in passato ha lanciato dei duri attacchi soprattutto nei confronti del “Grande Fratello Vip“, rivelando di come abbia deciso di smettere nel guardare la settima edizione dopo il caso legato a Marco Bellavia.

Negli ultimi anni Karina però ha riavuto l’opportunità di ritornare in televisione grazie ai programmi di Barbara D’Urso, come “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, dove spesso si è scontrato con personaggi piuttosto importanti tra cui Pamela Prati e Alba Parietti.

Karina Cascella e il suo pensiero sui reality show

Spesso sui siti di gossip, nonostante il suo pensiero controverso, si è parlato di un possibile ritorno in televisione con un ruolo da opinionista nei reality show. Nelle ultime ore, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia”, la diretta interessata commenta questa possibilità smentendo categoricamente che possa succedere nel breve periodo.

“Non ci penso più, ti dico la verità” rivela Karina rispondendo alla possibilità di diventare opinionista de “L’isola dei famosi” o il “Grande Fratello Vip” per poi aggiungere: “Hanno tutti i loro meccanismi, lavorano sempre gli stessi. Nulla contro di loro, per carità. Alcuni di loro mi stanno anche simpatici. Però sempre le stesse facce, cioè non danno mai opportunità ad altri e piuttosto mettono persone che non sanno ricoprire quel ruolo, ma non cambiano. Mummie, riesumano cadaveri, il solito insomma”.

Le sue parole quindi non sorpendono, poiché già recentemente intercettata da “Libero quotidiano” aveva espresso più o meno lo stesso pensiero sui reality: “Io, non per presunzione, credo di avere le caratteristiche per essere l’opinionista perfetta di un reality. Non ho peli sulla lingua, non sono una moralista, il politicamente corretto non ha mai fatto per me. Però purtroppo vedi sempre la stessa gente, vedi riesumare anche cadaveri”.