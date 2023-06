Karina Cascella contro gli opinionisti dei reality: "Io sarei perfetta, ma non mi chiamano"

Karina Cascella più volte in passato si è proposta come opinionista di uno dei reality show in circolazione nel panorama televisivo italiano, tra cui il “Grande Fratello Vip”. Tuttavia, almeno fino a questo momento, i suoi inviti sono stati sempre stati ignorati dagli autori che hanno preferito chiamare sempre altri volti.

In un botta e risposta via social con i suoi fan ha ammesso di ormai aver perso la speranza in una possibile chiamata da parte di Mediaset in merito a un possibile ruolo da opinionista per il “GF Vip” rivelando come provi simpatia per alcuni dei volti presenti in TV, pensa che l’ideale sia chiamare personaggi più freschi per dare più vivacità ai programmi televisivi.

Il nuovo attacco di Karina Cascella

Recentemente l’ex volto di “Uomini e Donne” ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo Tv”, diretto da Riccardo Signoretti, in cui ritorna a parlare nuovamente dei volti presenti in televisione. Karina mostra, come già fatto altre volte in passato, perplessità in merito agli opinionisti de “L’isola dei famosi” e del “Grande Fratello Vip”.

“Stiamo scherzando? L’opinionista è la spalla del padrone di casa, deve tirare fuori quello che il conduttore non può dire” ha rivelato Karina parlando del ruolo degli opinionisti nei reality per poi aggiungere: “Nè Pupo né Orietta Berti sanno fare queste cose. E poi i ragazzini non sanno nemmeno chi sia Pupo! Come mai non prendono me e non puntano su volti nuovi? Non mi chiamano anche se sono perfetta. Diciamo che sarei difficile da gestire. Dico solo ciò che penso, non mi faccio istruire da nessuno”.

Tra l’altro la Cascella lancia un duro attacco anche nei confronti dei salottini TV, in cui accusa che ormai si vedono sempre le solite mummie in questi tipi di format. Il nome di Pupo, menzionato da Karina, non è stata una casualità poiché il cantante, recentemente, ha ammesso di essere stato ricontattato da Alfonso Signorini per riprendere parte al “Grande Fratello Vip”. Tuttavia, molto probabilmente, il conduttore punterà su Giulia Salemi.