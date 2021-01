Karina Cascella attacca Antonella Elia e Pupo: "Sono osceni"

Il confronto, o meglio lo scontro tra l’opinionista Antonella Elia e la concorrente Samantha De Grenet, avvenuto nella casa del “Grande Fratello Vip”, sta facendo il giro del web. L’opinionista non è stata per niente magnanima con Samantha, tanto che è entrata nella casa proprio per dirgliene quattro. Il punto è che le sue parole sono state pesanti ed offensive.

Tutti hanno criticato e attaccato pesantemente la Elia, la quale si è lasciata andare ad una frase sull’aspetto fisico della De Grenet, che non è andata per niente giù a nessuno, considerando che due anni fa a Samantha è stato asportato un tumore al seno. Anche la gieffina però ci è andata giù pesante e lo scontro tra le due, è stato considerato di basso livello e parte di una televisione da dimenticare.

Adesso anche Karina Cascella, ex opinionista di “Uomini e Donne” e dei salotti di Barbara D’Urso, è uscita allo scoperto e si è scagliata contro non solo la Elia e la De Grenet, ma anche contro l’altro opinionista del “Grande Fratello Vip”, Pupo. Karina, che di certo non è una che le manda a dire, anche questa volta si è esposta e ha letteralmente asfaltato i protagonisti di questa imbarazzante vicenda.

“Posso solo dire che la pochezza e la bassezza di questa conversazione sono al dir poco imbarazzanti. Vedere gli insulti l’una per l’altra è penoso. E’ vergognoso. Ragazzi è scioccante quello che si sono dette Antonella Elia e Samantha De Grenet. Si fanno tante battaglie nella trasmissione stessa e poi queste battaglie non si fanno per questi siparietti? Tra lei e Pupo non saprei, ma penso che siano osceni entrambi“, queste le parole dell’ex opinionista di Maria De Filippi.

Insomma, la Cascella non si è per niente risparmiata e senza riserve ha palesato il suo pensiero. Nessuno ha risparmiato la Elia dopo il comportamento adottato durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” e anche Karina non è stata da meno. La sua riflessione negativs si è estesa anche a Pupo e difatti in molti gridano a gran voce la sostituzione degli opinionisti.