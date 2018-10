Julia Roberts vittima di cyberbullismo e insultata sui social: "Sei invecchiata male”

La Pretty Woman più amata di Hollywood nonchè l’attrice dal sorriso smagliante che con i suoi numerosi film ha fatto sognare ma soprattutto innamorare migliaia di persone è stata recentemente attaccata sul suo aspetto fisico. Un episodio di cyberbullismo infatti ha ferito pesantemente l’attrice che lo ha reso noto durante una lunga intervista rilasciata a Oprah Wifnrey.

La Roberts infatti è stata attaccata pesantemente sui social dopo che sua nipote Emma aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che le ritraeva intente a svagarsi con una partita a carte nel comfort più totale della sua casa. Anche la nipote è un’attrice molto conosciuta soprattutto dai più giovani grazie anche ai ruoli nelle serie tv American Horror Story e Scream Queens.

Emma, infatti, vanta su Instagram più di 12milioni di followers, e alcuni di questi hanno pensato bene di insorgere contro Julia e il suo aspetto fisico attaccandola pesantemente. “Orribile, come sta invecchiando male” oppure “Sembri un uomo” “Struccata e con una tinta orrenda da rifare” e tanti altri. Inutile dire che per Julia questo affronto è stato uno shock vero e proprio ma non per il motivo che tutti immaginano.

Julia infatti proprio a Oprah ha raccontato quanto subito con moltissima naturalezza asserendo: “Mi sono meravigliata di quello che ho provato, sono una donna di 50 anni e so chi sono, ho trovato triste che le persone non capissero il significato, la dolcezza, la gioia e la luminosità di quell’immagine” ha infatti chiosato la Roberts. Oltretutto l’attrice si è detta allibita nel considerare quante persone si siano sentite autorizzate a commentare il suo aspetto “Dicendo che stavo invecchiando male, e che sembravo un uomo”.

L’attrice si è altresì chiesta cosa avrebbe provato una ragazzina di 15 anni se avesse subito ciò che è toccato a lei stessa. “Questa era solo una piccola esperienza rispetto a tutto quello che può succedere con i social” ha infatti concluso l’attrice. L’intervista di Julia è stata successivamente pubblicata sulla rivista Harper’s Bazar che le ha anche dedicato un numero speciale in occasione dei suoi 51 anni.