John Amos ricoverato, l’attore di "Radici" e "Il Principe cerca moglie" presunta vittima di abusi

John Amos ha avuto ruoli in alcuni dei più grandi successi televisivi e cinematografici dello scorso secolo, tanto che il suo volto è immediatamente familiare alla maggior parte del grande pubblico. L’attore americano è ora al centro di un’indagine, dopo che la figlia ha sporto una denuncia, accusando chi si occupa del padre di soprusi.

La star 83enne di “Radici” è stato ricoverato in ospedale a Memphis, nel Tennessee, dallo scorso maggio, e dopo i commenti della figlia è stata aperta un’indagine da parte del Colorado Bureau of Investigation. Tuttavia, John ha detto alla stampa che le affermazioni sono imprecise, che non ha subito niente e non è sicuro del motivo per cui Shannon abbia avviato una raccolta fondi.

“Il Sig. Amos è un amato membro della nostra comunità da molti anni”, ha affermato un comunicato stampa dell’organizzazione. “Possiamo confermare che è stata presentata un’accusa all’ufficio dello sceriffo della contea di Custer secondo cui il signor Amos potrebbe essere oggetto di soprusi, stiamo indagando a fondo”.

La figlia Shannon Amos ha condiviso un post su Instagram su suo padre, sollevando domande sul suo stato di salute. “Il 14 maggio ricevevo una chiamata da mio padre, che condivideva il fatto che era stato ricoverato in ospedale a Memphis, nel Tennessee“, ha scritto. “Nonostante fossi fuori dal paese, ho organizzato un aiuto per raggiungerlo”.



“Mio padre, vittima di abusi sugli anziani e sfruttamento finanziario“, ha scritto la donna, aggiungendo che sta collaborando con le autorità per consegnare gli autori di quanto accaduto alla giustizia, aprendo una pagina GoFundMe con l’obiettivo di 500mila dollari per coprire le spese legali. “L’assistenza legale è fondamentale per garantire la giustizia e proteggere il futuro di mio padre. La sua casa, messa a nudo, necessita di uno spazio sicuro per il suo ritorno“.

John Amos è noto grazie al ruolo di Cleo McDowell, padre della donna amata da Eddie Murphy ne “Il principe cerca moglie” del 1988, che ha poi ripreso anche nel sequel “Il principe cerca figlio” del 2021. Nella famosissima serie “Radici” fu suo il ruolo di Kunta Kinte, detto “Toby“, in versione adulta.