Jasmine Carrisi rivela: "Mi pesava vedere i titoli di giornale sui miei genitori"

Jasmine Carrisi, figlia maggiore di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, compirà presto 22 anni e si è aperta in un’intervista al Corriere della Sera. La giovane, che vuole continuare le orme di famiglia lavorando nel mondo dello spettacolo come cantante ed attrice, ha parlato dell‘esposizione mediatica del matrimonio dei genitori e dei suoi molti fratelli e fratellastri, rivelando anche se ha rapporti con Romina Power.

Una relazione, quella tra Al Bano e la Lecciso, che fin da subito finì sulle copertine di tutti i tabloid italiani, e che per anni, tra alti e bassi, ha fatto parlare il pubblico. La situazione, racconta Jasmine, l’ha fatta soffrire molto. “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa”.

Una situazione che, paradossalmente, è stata per la giovane la normalità. “È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine“, racconta, confermando però che avrebbe preferito che i genitori fossero più riservati. “Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose“.

La giovane racconta anche del rapporto con la famiglia, in particolare i fratelli e fratellastri. Oltre a Jasmine ed Albano Junior, dati dal matrimonio di Al Bano con la Lecciso, la donna era già madre di Brigitta Cazzato, mentre il cantante padre anche di altri 4 figli avuti dal matrimonio con Romina Power.

“Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme“, spiega Jasmine. “Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi“. Con Romina Power, storica ex moglie del padre, invece non c’è alcun rapporto.