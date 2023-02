Jane Fonda confessa: "Per colpa della bulimia, non pensavo di superare i 30 anni"

Ascolta questo articolo

Jane Fonda è da decenni una delle attiviste più impegnate dello star system mondiale, esponendosi fin dagli anni ’70 contro la guerra in Vietnam e per la difesa dei diritti civili e dell’ambiente. L’attrice 85enne ora si è aperta su un’altra lotta che ha affrontato in gioventù meno conosciuta al pubblico, cioè la sua passata battaglia contro i disturbi alimentari.

La star, premio Oscar per “Sul Lago Dorato”, ha parlato apertamente dei suoi problemi col cibo durante l’ultimo episodio di un podcast, riflettendo su quanto la lotta contro la bulimia abbia avuto un impatto sulla sua vita, e rivelando che non pensava che avrebbe vissuto oltre i 30 anni.

“A vent’anni stavo iniziando a fare l’attrice cinematografica. Soffrivo di bulimia molto, molto gravemente. Ho condotto una vita segreta “, ha spiegato Jane, aggiungendo che la sua vita segreta era dovuta al suo disturbo alimentare. “Ero molto, molto infelice. Pensavo che non avrei vissuto oltre i 30 anni. Non uscivo quasi mai perché ero infelice e avevo questo disturbo alimentare“.

L’attrice, figlia dell’icona del cinema Henry Fonda, ha notato che nel suo caso la bulimia sembrava “così innocente” e “così innocua“ all’inizio, ma è diventata rapidamente una “terribile dipendenza” che ha preso il sopravvento sulla sua vita e l’ha portata ad una profonda solitudine. “Danneggia il tuo aspetto. Finisci per sembrare stanca“, ha spiegato Jane. “La tua giornata si organizza attorno al procurarsi il cibo e poi a mangiarlo, il che richiede che tu sia da solo e che nessuno sappia cosa stai facendo” .

Una volta raggiunta la quarantina, la star di “Grace and Frankie” è arrivata a un punto in cui ha realizzato: “Se continuo così, morirò“. Jane ha spiegato che a quel punto la sua vita era piena, aveva un marito, figli, l’impegno politico, e di aver deciso di smettere improvvisamente. “Non sapevo che ci fossero gruppi a cui potevi unirti. Non ne sapevo niente. Nessuno ne parlava! Non sapevo nemmeno che ci fosse un nome per questo“.