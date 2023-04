Iva Zanicchi cade dalle scale: "È stato orribile, ma penso positiva finché son viva"

Iva Zanicchi ha rivelato di essere stata vittima di un incidente domestico che le ha causato qualche frattura. La cantante italiana ha infatti svelato sui socia, tramite un video, di essere caduta dalla scale nella serata di domenica, dopo l’ultima puntata de “Il Cantante Mascherato“, lo show nel quale era uno dei giurati che dovevano indovinare i vip celati dietro costumi, insieme a Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

“Cari amici, buongiorno“, esordisce la Zanicchi in un video postato sul suo profilo Instagram ufficiale, nel quale è sdraiata a letto con gli occhiali da sole. “È un’immagine un po’ insolita, scusate, eh! Non vorrei spaventarvi“, continua la cantante, spiegando: “Per farla breve, domenica sera sono tornata a Roma che avevo finito “Il Cantante Mascherato” e sono caduta giù dalle scale“.

L’incidente domestico che ha colpito la presentatrice non è stato di poco conto, racconta nel filmato. “Una caduta orribile, che un altro si sarebbe ammazzato”, rivela infatti la Zanicchi. ” Mi volevano portare all’ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa, adesso mi hanno messa immobile a letto per tre, quattro giorni.

Una brutta disavventura per la 83enne, che è ora in attesa dei risultati delle lastre per capire se sia necessario un ricovero o meno. “Mi hanno fatto le lastre, se non c’è niente di grave, loro sospettano qualche piccola microfrattura, se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò qualche giorno in ospedale“.

“Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza…non godete, mi raccomando! Bisogna sempre pensare ‘positivo, finché son vivo’“, conclude la cantante scherzando e cantando il celebre brano di Jovanotti, “e non perdete il buonumore. Io vi voglio bene e vi do un abbraccio“. Centinaia i commenti da parte di fan, colleghi e amici, come Paola Barale che scrive “Ma IVA !! Cosa mi combini ?! Rimettiti presto“, Paola Perego che commenta “Ma nooooooooooooo“, e Alberto Matano che incita “Forza Iva!“.