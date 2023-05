Intervista a Nicolas Cage: "Ho visto volti nell’oscurità, sentendo le vibrazioni vitali di mia madre"

Il noto attore americano Nicolas Cage, noto per la sua personalità eccentrica e dichiarazioni particolari, ha recentemente condiviso alcuni pensieri sorprendenti durante un’intervista al The Late Show di Stephen Colbert.

Durante il programma, Cage è stato coinvolto in una discussione sui suoi primi ricordi d’infanzia, rivelando un’affermazione affascinante e interessante: afferma di ricordare perfettamente frammenti del suo periodo pre-nascita, cioè di avere ricordi provenienti dal grembo materno. Mentre il pubblico rimaneva perplesso, l’attore ha descritto che in quei specifici ricordi erano presenti delle figure da lui definiti volti nell’oscurità, ammettendo comunque che non sa di preciso se questi ricordi siano reali o frutto del suo incoscio.

L’argomento ha suscitato ulteriori domande, con Colbert che chiedeva all’attore se altre persone e figure fossero presenti, o se fossero solo creazioni della sua mente, in quei momenti e ricordi prima della nascita. Cage ha risposto che potrebbero essere dei fenomeni nati delle vibrazioni vocali della madre, che risuonavano attraverso di lui, durante quel periodo di gestazione. Nonostante l’incertezza su questi ricordi, Cage ha confessato che la sua mente li aveva effettivamente sfiorati.

Colbert, noto per le sue domande insolite, ha quindi posto a Cage la celebre interrogativa sulla morte: “Cosa succede quando moriamo?”. Senza esitazione, l’attore ha espresso il suo punto di vista personale, ammettendo che nessuno conosce con certezza la risposta. Ha citato teorie secondo cui l’elettricità che anima il nostro corpo potrebbe essere eterna, e che la scintilla vitale potrebbe persistere anche dopo la morte fisica. Tuttavia, Cage ha riconosciuto che non si può sapere se questa scintilla abbia o meno coscienza. La sua risposta riflette una mente aperta e un’immaginazione vivace, lasciando spazio all’incertezza e all’interpretazione personale sul destino dell’anima dopo la morte.

Durante l’intervista, oltre alle questioni filosofiche, è stato dedicato del tempo per discutere di cinema. Quando Colbert ha chiesto a Cage qual fosse il suo film preferito tra quelli in cui ha recitato, l’attore ha risposto che Pig – Il piano di Rob era la sua scelta. Questo film, uscito di recente, è stato molto apprezzato dalla critica per la sua interpretazione e la trama originale.

A fine intervista Cage ammette di avere particolari fobie verso i serpenti e gli insetti, e per concludere l’intervista con un tocco più leggero, Cage ha confessato la sua passione per i compleanni, dichiarando che la famosa canzone di compleanno è la sua preferita in assoluto, tanto da ascoltarla per tutta la vita.