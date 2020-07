In vendita la barca di Stefano De Martino, la cifra è da capogiro

Senza dubbio il re del gossip di questa estate 2020, si parla di Stefano De Martino, da poco ritornato single, il bel ragazzo campano è diventato il protagonista principale, insieme a tanti flirt che gli vengono associati, delle principali pagine di gossip. Anche la sua ex, Belen Rodriguez, non è da meno, ma senza dubbio De Martino è divenuto una presenza quasi costante sulle riviste dei Vip.

Non si fa in tempo a leggere una notizia, che subito il giovane ballerino ne fa nascere un’altra e un’altra ancora. Da poco si era appresa la news- molto probabilmente fake- di un flirt con la nota conduttrice Alessia Marcuzzi. A questo giro invece sembra che il conduttore di Made in Sud, sia intento a vendere la sua amata barca.

“Santiago” in onore del figlio, è apparsa infatti da poche ore, su un sito di compravendita di barche, a una cifra davvero da capogiro. Stefano infatti ha messo in vendita il suo gioiellino, con il quale fino a pochi giorni fa scorrazzava in giro per le coste, godendosi la sua vita da single trentenne. Il prezzo di vendita è di 295 mila euro.

Bisogna considerare le grandi rifiniture eleganti, e le modifiche fatte apportare da Stefano, in modo da rendere la barca leggermente più moderna, senza snaturalizzare la sua origine antica. A rivela questa chicca è stato il giornale “Giornalettissimo” sempre molto attento ai vari movimenti dei Vip.

Intanto Belen sembra invece aver realizzato e metabolizzato in pieno la rottura con Stefano, voltando definitivamente pagina, tanto che alcune voci vogliono che la bella soubrette argentina abbia ripreso una relazione con Gianmaria Antinolfi, un imprenditore napoletano con cui è stata paparazzata. Al momento la Rodriguez non conferma e nemmeno smentisce la liason, e risponde allo stesso modo in cui ha risposto Stefano circa il suo flirt con la Marcuzzi: “Se mi innamoro ve lo dico“.