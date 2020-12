In onda il video inedito pre-operazione, Maradona fuori di sé tra pillole e fumo

Mentre si continua a indagare sulle cause della morte e gli eredi – veri o presunti – si preparano alla lunga battaglia per l’eredità, Diego Armando Maradona è finito al centro delle polemiche per alcune immagini trasmesse in esclusiva dalla televisione argentina “El Nueve”. In onda nella trasmissione “Confrontados”, il video in questione mostra l’ex campione qualche giorno prima dell’operazione al cervello cui si è sottoposto per via di un’edema cerebrale.

Il video ha scioccato non poco i telespettatori, mentre l’opinione pubblica si è divisa: i detrattori del Diez, infatti, non hanno perso l’occasione di commentare in maniera negativa il modo di vivere del Campione, che fino alla fine non si è fatto mancare i vizi – tra tutti l’abuso di droga, in primis cocaina – che negli anni l’hanno portato alla rovina, devastandogli corpo e mente.

Il vido inedito di Maradona prima dell’operazione ha scioccato l’opinione pubblica argentina

Nel video in questione, si vede Diego Armando Maradona che canta assieme all’amico Mariano Castro. Mancano pochi giorni alla sua operazione e l’ex calciatore del Napoli appare visibilmente in sovrappeso, gonfio in viso e con la tipica pancia da bevitore accanito. Del resto non è un segreto che negli ultimi anni Maradona avesse sostituito la droga con l’alcol, diventantone dipendente.

Ma a colpire l’attenzione del pubblico non è stato soltanto il fatto che il Campione sembrasse su di giri, ma anche il fatto che sul tavolo disordinato è possibile notare sigari, birra e un tubetto di pillole, forse gli psicofarmaci che assumeva in dosi massicce anche quando è morto, seguito da una psichiatra, la dottoressa Cosachov, che attualmente è indagata per la sua morte.

Anche questo video, come molti altri video privati girati poco prima della morte del Pibe De Oro, potrebbe finire nel materiale probatorio da utilizzare per il processo. Un processo che tra gli imputati potrebbe vedere, oltre ai medici dell’ex calciatore, anche la sua infermiera personale.