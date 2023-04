Ilona Staller, all’asta l’appartamento "museo dell’hard" per i troppi debiti: ora vive qui

Anche Ilona Staller sta facendo i conti con alcune difficoltà economiche che sembrano averla colpita ultimamente. Difficoltà che non solo hanno messo a disagio l’ex diva del porno, ma hanno reso necessario mettere all’asta il suo appartamento sulla Cassia che è stato anche il set di alcuni film hard.

La metratura della casa è di 130 mq e si trova in un comprensorio con piscina. Nel salone centrale dell’abitazione è stata posizionata una grande vasca, utilizzata appunto per girare scene a luci rosse e ad alto tasso erotico. A rivelare tutto questo è stata la stessa Ilona a “Il Messaggero” – così come fa sapere la pagina Instagram “ThePipol gossip” – che ha raccolto la sua testimonianza: “Troppi debiti“.

Ilona Staller mette all’asta il suo appartamento romano

L’ex attrice hard precisa che ha voluto disfarsi di alcune sue proprietà immobiliari a causa di debiti accumulati nel tempo: “Ci sono alcuni appartamenti di cui, invece di pagare le tasse, ho preferito disfarmi perché ho avuto alcuni debiti”, spiega la famosa pornostar.

Passa poi a fare chiarezza anche sulle causa che hanno portato al pignoramento dell’abitazione: “Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare, altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ma avevo troppe spese tra i vari appartamenti di mia proprietà, quindi ho deciso di mandarlo all’asta”.

La casa sembrerebbe essere un vero museo del cinema hard, con molte foto e video di porno star, le più famose d’Italia, tra cui Moana Pozzi, ha racconta al quotidiano la Staller. L’asta si terrà a Luglio e si partirà da una base di 231mila euro. Ilona, molto amareggiata, spiega che anni fa aveva già pagato parte del debito, ma questo pagamento non risulterebbe agli atti: “Quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, tra condominio e Agenzia delle Entrate, almeno la parte che ho già restituito”. I fan, però, stiano pure tranquilli perché lei una casa ce l’ha eccome. E’ proprio lei stessa a volerlo puntualizzare: “Ma non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico”, ha precisato per la buona pace di tutti.