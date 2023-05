Ilary Blasi, serata tra drag queen e sensualità al circolo Mario Mieli

La splendida e affascinante conduttrice televisiva Ilary Blasi ha fatto parlare di sé ancora una volta. Questa volta, la nostra amata Ilary ha trascorso un pomeriggio all’insegna della dolcezza e della complicità insieme alla sua adorabile figlia Isabel e alla cuginetta. Ma la vera sorpresa è arrivata nella serata, quando la Blasi si è tuffata in un’esperienza unica e indimenticabile al Circolo Mario Mieli di Roma, tra le meraviglie delle drag queen.

Il motivo di questa straordinaria serata è stata l’invito speciale di Vladimir Luxuria, che oltre a essere la padrona di casa ufficiale del circolo, è anche opinionista del famoso reality show L’Isola dei Famosi, condotto proprio da Ilary. Il Circolo Mario Mieli ha festeggiato i suoi quarant’anni con uno spettacolare evento, la serata Muccassassina, dedicata alla promozione dei diritti LGBT.

Ma veniamo al look della nostra icona di stile, Ilary Blasi. La conduttrice ha stupito tutti con una scelta super provocante e audace. Indossava una tutina incredibilmente aderente, che metteva in risalto il suo fisico asciutto e scolpito. I maxi stivali grigi che coprivano le sue gambe fino al ginocchio aggiungevano un tocco di sensualità al suo outfit. Completa il look un lungo impermeabile e un elegante chignon che raccolgono i suoi capelli biondi, lasciando intravedere la grazia e la sensualità del suo collo.

Durante la serata, Ilary ha condiviso con i suoi fan numerosi scatti e video attraverso Instagram, facendoci sentire parte di questa straordinaria avventura. “Vladimir Luxuria, arrivo”, ha scritto entusiasta Ilary mentre si avvicinava al luogo dell’evento. E non potevano mancare le fotografie insieme alle protagoniste della serata, inclusa la splendida Vladi, che si è concessa un ballo sensuale sul palco, incantando tutti i presenti con la sua straordinaria eleganza e carisma.

Tuttavia, un’assenza molto notata è stata quella di Bastian Muller, il nuovo fidanzato di Ilary dopo la sua separazione dall’iconico Francesco Totti. Molti si chiedono se il loro rapporto sia in crisi o se si tratti semplicemente di impegni che hanno impedito al giovane di accompagnare la sua amata in questa notte indimenticabile.

Ma una cosa è certa: Ilary Blasi ha dimostrato ancora una volta di essere una donna audace, sicura di sé e pronta a immergersi in nuove esperienze. La sua partecipazione alla festa dei quarant’anni del Circolo Mario Mieli, insieme a Vladimir Luxuria e alle drag queen, è stata un omaggio alla diversità e alla libertà di espressione. Ilary ha dimostrato di essere sempre al fianco delle cause importanti.