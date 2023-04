Ilary Blasi fuori di sé: "Dovete tacere": il gesto con il dito dice tutto

In questi giorni è ripartita la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” e abbiamo ritrovato come sempre Ilary Blasi al timone del reality show di Canale 5. La conduttrice è stata presa di mira dal gossip dopo l’annuncio del divorzio dal marito Francesco Totti e sembra proprio che ne abbia le tasche piene, così almeno fa intendere in uno scatto postato su Instagram.

Molto attesa la sua apparizione davanti alle telecamere del reality anche perché, a parte Verissimo, si trattava della prima esperienza televisiva dopo la rottura con l’ex marito. Abbiamo ritrovato una Ilary sorridente e divertita, che non ha risparmiato alcune frecciatine velate – ma non troppo – al suo ex.

Il gesto di Ilary Blasi che ha creato curiosità e clamore

In queste ore, però, Ilary ha postato su Instagram una storia che ha sollevato curiosità e clamore. Nell’immagine si vede la Blasi con il dito indice contro le labbra come per invitare al silenzio, sotto allo scatto la scritta “Sshhh“, a conferma di ciò che la foto voleva far intendere.

Un chiaro messaggio che fa pensare al desiderio di Ilary di ricevere un po’ di silenzio intorno alle sue questioni private e non solo. Già era successo nel febbraio 2022, quando fu lanciata la bomba della relazione tra Francesco Totti e la Bocci. Il gesto della Blasi allora fu quello di fare una linguaccia, ora invece è un invito al silenzio rivolto però a un destinatario misterioso.

Molte le ipotesi per capire a chi volesse rivolgersi la showgirl: alcuni hanno pensato al chiacchiericcio intorno al suo nuovo taglio di capelli che sul web è stato paragonato a quello di Amanda Lear. Oppure il destinatario potrebbe essere proprio l’ex marito, Francesco Totti dopo la recente sentenza emessa dal Tribunale di Roma. Infine, non è da escludere che potrebbe essere indirizzato a tutti quelli che hanno insinuato rapporti tesi tra lei e l’ex suocera. Insomma, ancora tutto da chiarire e ognuno quindi si potrà fare la propria idea.