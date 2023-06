Il figlio 64enne di Tina Turner arrestato per possesso di stupefacenti

A quasi un mese dalla scomparsa della cantante, è emerso che Ike Turner Jr., figlio della compianta leggenda del rock Tina Turner e del suo ex marito e partner musicale Ike Turner, è stato arrestato sabato 6 maggio con le accuse di possesso di stupefacenti e manomissione di prove, secondo quanto rivelato dai media americani.

La notizia è emersa solo ora, a quasi un mese dal decesso della Regina del Rock & Roll avvenuto in Svizzera lo scorso 24 maggio. Ike Jr., anche lui musicista e vincitore di un Grammy Award nel 2007, è stato condannato 18 giorni prima della scomparsa della madre, avvenuta all’età di 83 anni.

La polizia di Alvin, nel Texas, ha fermato il 64enne ad un semaforo della città subito dopo la mezzanotte per una violazione dell’equipaggiamento (il faro o il fanale posteriore erano spenti) mentre guidava una Ford Fusion bianca del 2013, riferiscono fonti ufficiali. Una successiva perquisizione ha portato gli agenti a sequestrare 1,7 grammi di crack e 0,7 grammi di metanfetamina quando hanno notato che Ike Jr. stava cercando di consumare i narcotici in suo possesso.

“Ha cercato di ingoiare le sostanze prima che gli ufficiali potessero sequestrargliela“, rivela il capitano Q.T. Arendell del dipartimento di polizia di Alvin. A bordo dell’auto di Ike Jr. c’era anche una passeggera, identificata come Jessica Salinas-Esquivel, che è stata a sua volta accusata di possesso di stupefacenti, secondo il rapporto sull’episodio fornito dal dipartimento di polizia di Alvin.

Da circa un mese, Ike Jr. è rinchiuso dietro le sbarre nella contea di Brazoria e non ha pagato una cauzione di 70mila dollari secondo i registri della prigione. Insieme alle sue due accuse che gli sono mosse, incluso il possesso di una sostanza controllata e la manomissione delle prove, ha anche un altro mandato in sospeso apparentemente non correlato a questo episodio.