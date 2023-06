I fan di "Friends" dicono addio ad un’amata star dello show

Paxton Whitehead, illustre attore britannico e pilastro del mondo del teatro, noto per aver interpretato ruoli in film e programmi TV tra cui “Friends”, “Kate e Leopold” e “Baby Boom”, è venuto a mancare all’età di 85 anni. Whitehead è deceduto venerdì in un ospedale di Arlington, in Virginia, secondo quanto comunicato alla rivista del settore The Hollywood Reporter da suo figlio, Charles Whitehead.

Nella sua longeva carriera, Paxton ha ottenuto una nomination ai Tony Awards per il suo ruolo di Pellinore in un revival del 1980 di “Camelot” di Lerner & Loewe al fianco di Richard Burton. L’attore è apparso in altre 16 produzioni di Broadway tra il 1962 ed il 2018, tra le quali “My Fair Lady”, “Rumori fuori scena” e “L’importanza di chiamarsi Ernesto”.

Tra i suoi maggiori successi, ha interpretato il ruolo di Sherlock Holmes in “The Crucifer of Blood” nel 1978 e 79, che è stato rappresentato ben 236 volte all’Helen Hayes Theatre, ha recitato insieme a Glenn Close ed ha vinto un Tony. Ha inoltre recitato davanti a personaggi del calibro de la regina Elisabetta II e il principe Filippo, Indira Gandhi e Pierre Trudeau.

Dopo anni sul palcoscenico, Whitehead ha fatto il suo debutto cinematografico con il film “Ritorno a scuola” del 1986, in cui interpretava il dottor Philip Barbay, preside della facoltà di economia e commercio della Grand Lakes University. Inoltre ruoli da guest star in show come “A-Team“, “Il mio amico Ricky”, “La signora in giallo“, “Law & Order – I due volti della giustizia”, “West Wing – Tutti gli uomini del Presidente” , “Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane” e “Ultime dal Cielo”.

È però soprattutto grazie al ruolo nella sitcom “Friends” che verrà ricordato dal grande pubblico. L’attore interpretò infatti nello show il personaggio di Mr. Waltham, il capo di Rachel Green (interpretata da Jennifer Aniston) nel suo lavoro di personal shopper presso i grandi magazzini Bloomingdale durante la quarta stagione del telefilm. Il suo ruolo fu fondamentale nell’introdurre il personaggio di Emily, sua nipote nello show e seconda moglie di Ross Gellar.