Meghan Markle e il principe Harry sono stati coinvolti in un “inseguimento in macchina quasi catastrofico causato da un gruppo di paparazzi” martedì sera a New York City. A rivelarlo è un portavoce della coppia, che ha rilasciato una dichiarazione alla stampa in merito a quanto accaduto mentre si trovavano in auto insieme a Doria Ragland, la madre di Meghan.

“La scorsa notte, il duca e la duchessa di Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un quasi catastrofico inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi“, ha commentato il portavoce, spiegando che una mezza dozzina di veicoli con i vetri oscurati hanno inseguito la loro auto, passando un semaforo rosso, facendo retromarcia lungo una strada a senso unico, viaggiando sul marciapiede, guidando al telefono e scattando fotografie. “Questo incessante inseguimento, duraturo nell’arco di due ore, ha provocato diverse collisioni sfiorate che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti di polizia di New York“.

Il pensiero non può far altro che andare alla madre del principe Harry, Lady Diana Spencer, che perse la vita insieme al compagno Dodi Al-Fayed nell’agosto del 1997 in un incidente stradale in un tunnel di Parigi. Anche lei quando morì era inseguita dai paparazzi, che scattarono le sue foto anche mentre era agonizzante tra le lamiere.

“Anche se essere un personaggio pubblico comporta un livello di interesse da parte del pubblico, non dovrebbe mai andare a scapito della sicurezza di nessuno“, ha aggiunto il portavoce del principe Harry e di Meghan. “La diffusione di queste immagini, date le modalità con cui sono state ottenute, incoraggia una pratica altamente intrusiva che è pericolosa per tutti i soggetti coinvolti“.

Meghan, Harry e Doria Ragland stavano tornando alla residenza privata di un amico, dove alloggiavano, dopo i “Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards” a Manhattan, durante i quali Meghan è stata premiata come una delle vincitrici del Woman of Vision Award di quest’anno per la sua difesa del potere delle donne e delle ragazze.