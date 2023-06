Harry e Meghan a un passo dalla rottura, a breve annunceranno il divorzio

Harry e Meghan stanno per divorziare. La notizia clamorosa arriva da Jennie Bond, esperta di vicende della Royal Family. Sembrerebbe che i due abbiano già deciso e a breve comunicheranno ufficialmente la rottura. È da diverso tempo che si parla della fine del matrimonio tra Harry e Meghan ma, fino a oggi, niente di certo o pubblico è avvenuto.

La Bond è certa del fatto che manchi davvero poco. La giornalista ha confessato al magazine “Ok” che “il divorzio è solo questione di tempo, se non di giorni“. Non è però finita qui. Qualora i due dovessero lasciarsi, Harry potrebbe tornare all’ovile con la famiglia reale tutta, a partire da Re Carlo, pronti a perdonarlo. Meghan viene considerata responsabile di tutte le questioni avvenute negli ultimi anni, non Harry.

“Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo“, ha proseguito la Bond. Alcune voci vedrebbero il principe già impegnato con la sua nuova casa, che avrebbe acquistato fuori Londra proprio in previsione di un suo rientro in patria.

Persino William sarebbe pronto a riaccogliere il fratello, nonostante tutti i dissapori e le divergenze del passato. Re Carlo è stato l’unico a essere più morbido col figlio, nonostante ciò i rapporti tra i due sono ai minimi storici. Insomma, se davvero Harry dovesse lasciare Meghan potrebbe fare ritorno a casa e essere perdonato dalla royal family.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, nulla è ufficiale. Stando a quanto si apprende, però, l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Un’altra notizia è però certa: a Buckingham Palace non vogliono più vedere Meghan. Insomma, i rapporti sono davvero tesi come si è sempre detto e una accoglienza per Harry, potrebbe avvenire solo se dovesse divorziare da sua moglie.