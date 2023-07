Guendalina Tavassi commenta l’addio di Barbara D’Urso: "È stato uno shock, per me lei è Mediaset"

L’addio di Barbara D’Urso dalla conduzione di “Pomeriggio Cinque” è stata una notizia arrivata un po’ a sorpresa. Difatti, nonostante la notizia circolasse già da alcune settimane, la maggior parte dei telespettatori non si sarebbe mai aspettato un provvedimento così importante preso da Mediaset.

L’obbiettivo di Pier Silvio Berlusconi infatti resta quello di ridurre il trash nella sua rete al minimo sindacale. Oltre ad aver preso dei provvedimenti importanti per i suoi reality show di punta come “L’isola dei famosi” e il “Grande Fratello Vip”, pare aver dato a Myrta Merlino la conduzione di “Pomeriggio Cinque”, facendo così diventare il format più un programma basato sulla cronaca e tagliando del tutto, o quasi, le notizie legate al gossip.

Le parole di Guendalina Tavassi su Barbara D’Urso

Tanti ex protagonisti dei salottini di Barbara D’Urso stanno commentando, in maniera piuttosto affranta, l’allontanamento della Barbarella da “Pomeriggio Cinque”. Nella giornata di ieri Guendalina Tavassi ha rilasciato un’intervista al sito “Fanpage”, in cui ammette che non si sarebbe mai aspettata una notizia del genere.

“È stato uno shock“ ha affermato con decisione l’ex opinionista per poi aggiungere: “Ho cominciato a lavorare in tv come sua opinionista e lo sono stata fino a pochi mesi fa. Per me, Barbara d’Urso è Mediaset. Mi era già dispiaciuto vedere che avesse sempre meno spazio perché è una grandissima professionista in grado di passare dagli argomenti cosiddetti “trash”, che intrattengono, alla cronaca nera con un modo che è solo suo, televisivamente parlando”.

Ha voluto poi sottolineare la grande professionalità della D’Urso, poiché arrivava a Mediaset sempre all’alba, faceva le sue lezioni di danza, cominciava a leggere i giornali per poi andare in studio per le prove e la diretta. Usciva dagli studi solamente all’alba ma la Tavassi afferma che non era raro vederla finire a notte fonda.

Si augura però che la decisione dietro a questo allontanamento sia dipeso anche da lei, e spera vivamente che possa ritornare presto sul piccolo schermo su TV8. Nel caso di un possibile arrivo di Myrta Merlino nei palinsesti di Canale 5, Guendalina crede che sia giusto creare un nuovo format, poiché “Pomeriggio Cinque” sarà per sempre legato a Barbara D’Urso.

Infine ammette di averla sentita una volta letto il comunicato: “Mi ha ringraziato e mandato un bacio, ma non mi sembrava affranta. Sono più dispiaciuta io, anche se continuo ad augurarmi sia stata una sua scelta e che la rivedremo presto a condurre un altro programma che le offra tutto lo spazio che merita. Barbara è nata per fare questo e una tv senza di lei per me non è televisione“.