Guai fiscali per la famiglia di Raoul Bova, indagate la sorella Daniela e l’ex moglie Chiara Giordano

Mara Ricci - Raoul Bova e la sua famiglia nuovamente nei guai per il problema legato alla miniserie seguitissima 'Come un Delfino' prodotta appunto dalla Sanmarco di proprietà dell'attore. Oggi a finire nella rete della Guardia di Finanza sono state anche l'ex moglie e la sorella di Raoul ed era inevitabile dal momento che le indagini si sono susseguite dopo la condanna di 1 anno e 6 mesi per l'ex nuotatore.