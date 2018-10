Grande Fratello Vip 3, Alfonso Signorini propone l’entrata della Contessa De Blanck come concorrente del reality

E’ notizia dei giorni scorsi che il Grande Fratello Vip 3 ha deciso di raddoppiare i suoi appuntamenti e oltre ad andare in onda il lunedì sera, dovrà scontrarsi anche con Pechino Express e X-Factor al giovedì. Proprio per questo motivo si prevede l’entrata di nuovi concorrenti che, con una ventata d’aria fresca, allieterebbero la casa più spiata d’Italia.

Dopo l’abbandono di Maurizio Battista che per motivi di salute ha deciso di salutare i coinquilini della casa, c’è sicuramente bisogno di nuovi concorrenti. A dire la sua e confermare la notizia di possibili nuovi abitanti della casa di Cinecittà ci ha pensato proprio Alfonso Signorini durante la conduzione del suo programma alimentando moltissima curiosità nei telespettatori che da anni seguono il programma.

L’opinionista di Ilary Blasi infatti avrebbe addirittura fatto una richiesta particolare alla produzione del Grande Fratello che riguarderebbe l’entrata della Contessa Patrizia De Blanck come concorrente. In questo modo il confronto verbale tra le due nobildonne continuerebbe risollevando forse gli ascolti del programma che non sembrano essere dei migliori.

Il loro scontro infatti non è di certo passato inosservato ai telespettatori ma anzi, sicuramente è stata la cosa di cui si è parlato di più nei giorni scorsi anche nelle altre trasmissioni di successo. Visto appunto che il cast di quest’anno sembra essere piuttosto tranquillo e non convince il pubblico da casa e gli utenti del web, è giusto cercare di portare un po’ di maretta nella casa più spiata d’Italia.

Insomma, non ci resta che attendere il prossimo lunedì e vedere quali saranno le novità in merito e se la proposta fatta da Alfonso Signorini sarà stata accettata o meno. Nel frattempo i tantissimi affezionati del programma stanno scalpitando per scoprire chi saranno infatti i nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa ed entreranno di diritto nella casa più spiata d’Italia.