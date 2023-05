Gli haters ad Elisa Esposito: "Vai a lavorare fallita". La sua risposta: "Se guadagnate 1300 al mese è solo colpa vostra"

Elisa Esposito, la giovane di 21 anni diventata famosa per le sue lezioni di “Corsivo” in dialetto milanese, è finita al centro dell’attenzione sui social media dopo aver sfogato la sua frustrazione riguardo alle lamentele dei giovani sulla precaria situazione lavorativa in Italia. La TikToker ha deciso di rispondere a un commento sgradevole che le chiedeva semplicemente di andare a lavorare.

Elisa è sempre stata silenziosa di fronte a certi commenti, ma ora sente il bisogno di rispondere. La giovane influencer si riferisce anche a coloro che sostengono che i social media non avranno una durata infinita e che la sua carriera potrebbe avere una fine. Secondo Elisa, dietro a questi commenti si nasconde molta cattiveria e invidia.

Le sue parole hanno sconvolto i suoi seguaci, ma è stata una frase in particolare a scatenare ancora più polemiche: “Se guadagnate uno stipendio normale di circa 1.300 euro al mese, la colpa è vostra, non mia“. Elisa ha espresso la sua opinione sul fatto che i giovani dovrebbero assumersi la responsabilità delle proprie scelte e della loro situazione lavorativa. Secondo lei, sono loro stessi a determinare il percorso di studi e di vita che intraprendono. La giovane influencer ha messo in discussione coloro che si lamentano del lavoro precario senza prendere in considerazione il proprio impegno nel plasmare il proprio futuro.

La sua affermazione ha generato un acceso dibattito e ha sollevato numerose critiche. Molti hanno trovato la sua posizione troppo diretta e accusatoria, mentre altri l’hanno apprezzata per la sua sincerità e determinazione nel difendere il proprio successo ottenuto attraverso i social media.

Elisa ha poi continuato a raccontare la sua storia personale e la sua esperienza nella scuola di estetica e negli stage non retribuiti. La giovane influencer spiega il suo punto di vista, narrando la sua esperienza di vita. Elisa, nata e cresciuta con genitori che svolgono lavori umili, afferma che l’Italia non è colpevole, e che la responsabilità del proprio percorso di studi e di vita ricade interamente su ciascun individuo.

Con orgoglio, dichiara che aveva completato gli studi e conseguito il diploma, proprio nel momento di massima popolarità della sua vita. Elisa ottenne un diploma in estetica e si prospettava di aprire un centro estetico per garantirsi un futuro. Pertanto, respinge l’idea che una volta terminata la sua carriera sui social non avrebbe fatto altro, affermando di non avere paura del suo futuro. La giovane TikToker ammette che molte persone le augurano male e fallimento, ma non si lascia scoraggiare. Elisa attribuisce tali sentimenti al fatto che molte persone non accettano il fatto che una ragazza così giovane, appena diciannovenne, ha guadagnato così tanto denaro.