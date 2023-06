Giulia Stabile sta male: interviene Raffaella Mennoia

Giulia Stabile sta male. La ballerina, ex vincitrice di “Amici” e oggi professionista, sta attraversando un periodo davvero difficile. Archiviata la love story con il cantante Sangiovanni -anch’esso ex partecipante al talent show- Giulia ne porta ancora dietro gli strascichi. A confermare il momento no della ballerina ci ha pensato Raffaella Mennoia.

Il braccio destro di Maria De Filippi è molto legata alla Stabile. La ballerina è ormai considerata a tutti gli effetti parte integrante della famiglia della redazione mariana. Non solo la Mennoia, anche Rudi Zerbi, la stessa De Filippi, tutti stimano e vogliono bene Giulia. La Stabile si è esibita sul palco di Love Mi, evento organizzato da Fedez a Milano.

Agganciandosi proprio all’esibizione di Giulia, la Mennoia ha commentato la cosa su Instagram, sottolineando poi come per la ballerina questo non sia un periodo facile. Raffaella ha condiviso un video nel quale la Stabile le confessa di avere ansia, ma di essere felice per l’esibizione. “Concentrati… mi farai morire, sei una Stella“, ha scritto la Mennoia.

Il braccio destro della De Filippi ha poi aggiunto: “So di essere esagerata con te, ma ogni volta che balli mi fai emozionare. Sono stati giorni duri, ma tu splendi anche quando vorresti solo piangere un po’. La danza salva e tu la omaggi con la tua luce. Brilla, ti voglio bene“. Parole importanti, dolci, intense che lasciano trasparire il forte legame che unisce Giulia a Raffaella.

La Mennoia è vicina alla sua amica in un momento delicato. La stessa Giulia aveva annunciato su Instagram la fine della relazione con Sangiovanni, confessando che lui resterà per sempre il suo primo grande amore. Le strade dei due giovani ragazzi si sono divise e Raffaella Mennoia non perde occasione per far sentire tutta la sua vicinanza e il suo affetto a Giuli Stabile.