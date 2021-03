Giulia Salemi e la presunta bambola voodoo: Pierpaolo Pretelli spiega tutto

Ancora una volta, e anche se il Grande Fratello Vip 5 è ormai finito da diversi giorni, Pierpaolo Pretelli si è trovato a doversi difendere per qualcosa che ha fatto un suo familiare. Stavolta si tratta di sua zia. La donna, che porta il suo stesso cognome e che fin dall’inizio ha fatto parte dei cosiddetti “Gregorelli”, ovvero tifava affinché suo nipote avesse una storia con Elisabetta Gregoraci, non ha mai sopportato Giulia Salemi.

Su Instagram gliene ha dette di tutti i colori: tra le sue varie insinuazioni sull’influencer italo-persiana, ce n’è stata una molto particolare. Un paio di mesi fa, infatti, la donna aveva pubblicato un video nel quale Giulia giocava con una bambolina erroneamente definita voodoo e l’ha accusata tra le righe di essere una sorta di “strega”, dedita appunto a riti voodoo appresi dalla madre Fariba Tehrani.

Pierpaolo chiarisce la questione della bambola voodoo con la D’Urso

Un vero e proprio film, quello della zia di Pierpaolo Pretelli, che ovviamente non ha alcuna attinenza con la realtà ma che ha destato un incredibile eco mediatico. Così, ospite di Barbara D’Urso nel salotto del suo talk show della Domenica sera “Live – Non è la D’Urso”, l’ex gieffino ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la situazione, precisando che la famosa bambola non apparteneva neanche a Giulia, ma era stata regalata a Natale a Tommaso Zorzi dalla sorella Gaia.

“Era la bambola dell’ex, una cosa simpatica, un gioco. Giulia non c’entra nulla” ha dichiarato Pretelli. Nell’ascoltare queste parole, però, la D’Urso si è incupita e ha affermato che comunque si tratta di un gioco, oltre che stupido, anche orrendo e diseducativo. Pur avendo scagionato la sua Giulia dalle accuse della zia, Pierpaolo non è riuscito a spiegare meglio di così la questione della bambola voodoo e la D’Urso è subito passata oltre.

Qualche ora dopo, venuta a sapere che a “Live” si era parlato della bambola che lei aveva regalato al fratello, anche Gaia Zorzi è intervenuta sulla questione. “Aiuto è colpa mia” ha scritto la ragazza sui social. “Comunque mi sembra assurdo dover giustificare che era una bambola anti-stress” ha concluso, sperando di non dover più tornare sulla spinosa questione.