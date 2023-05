Giulia Salemi dà forfait a Sonia Bruganelli, sembra sia coinvolto Signorini

Sono in corso le registrazioni per la nuova edizione di “Ciao Darwin”. Il popolarissimo programma condotto da Paolo Bonolis, dovrebbe andare in onda il prossimo autunno, su Canale 5. Se al timone troviamo il presentatore romano, dietro le quinte è, ancora una volta, sua moglie Sonia Bruganelli a prendere in mano le redini del lavoro.

Durante l’ultima registrazione, a scontrarsi sembrerebbero essere state le influencer contro le lavoratrici. Queste ultime sarebbero state capitanate da Cristina Quaranta (la quale dopo l’esperienza al GF Vip 7 è tonata al suo lavoro) mentre per le prime ci sarebbe stato un pò di caos. Inizialmente la Bruganelli aveva contattato sia Soleil Sorge che Giulia Salemi.

Soleil avrebbe subito disertato l’invito per motivi di lavoro, mentre la Salemi accettato. Nelle scorse ore, sul web si è però diffusa la notizia che Giulia non ha preso parte alla registrazione e che al suo posto, alla fine, pare ci fosse la Sorge. Gli utenti hanno iniziato ad attaccare la Bruganelli, ritenendola colpevole dell’assenza di Giulia.

Sonia ha però replicato, lasciando trapelare che la mancata presenza dell’influencer a “Ciao Darwin”, fosse una sua stessa decisione e non della Bruganelli o la produzione del programma. Tale situazione ha creato il caos e nelle scorse ore, è emerso un curioso retroscena che vedrebbe coinvolto anche Alfonso Signorini. La pagina Instagram “The pipol gossip” ha fatto notare come la stessa Salemi, a tre giorni dalla registrazione, avesse dichiarato di non sentirsela di partecipare.

Il motivo sarebbe legato al fatto che non volesse rappresentare una categoria per contrastarne un’altra. In realtà, dietro si celerebbe dell’altro. L’assenza di Giulia Salemi a “Ciao Darwin” sarebbe da imputare al compleanno di Signorini. Giulia avrebbe dato buca alla coppia Bonolis-Bruganelli, per presenziare alla festa del conduttore del GF Vip.

La stessa Salemi, qualche giorno prima, aveva garantito la sua presenza all’evento di Alfonso. “E la stessa Salemi, pochi giorni prima del passo falso con il team di Ciao Darwin, era apparsa sui social garantendo la sua presenza alla festa. Ed ecco il patatrac di chi non sa valorizzare la parola rispetto. Bastava semplicemente dire la verità: ‘Preferisco vedere gli ex gieffini con il mio Pier’. E amen“, questo quanto si legge su “The pipol tv“.

Insomma, una storia che ha creato un pò di scompiglio e che parrebbe avere, finalmente, una motivazione. La puntata è stata comunque registrata con Soleil capitana delle influencer. L’ex gieffina sembrerebbe essere riuscita a liberarsi dal suo impegno e prendere parte allo show di Canale 5. I più scettici però non credono che la festa di Alfonso abbia inciso sulla decisione della Salemi, ma pensano piuttosto che dietro ci sia dell’altro. Al momento i diretti interessati tacciono.