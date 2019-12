Giulia De Lellis, le foto hot e le critiche degli haters

Giulia De Lellis è divenuta in poco tempo un vero fenomeno sociale, la ragazza ha saputo scalare, nel giro di pochi anni, le vette più alte della notorietà e del glamour. Sempre presente sulle principali testate di gossip, la De Lellis è oramai un influencer di successo, che può vantare la bellezza di 4 milioni di followers sui suoi profili privati, delle piattaforme più note, come “Facebook” e “Instagram”.

Il segreto del successo della ragazza, in così poco tempo, è stato sicuramente il saper sfruttare tutte le occasioni presentate lungo tutto il suo percorso, per l’ascesa alla notorietà. Infatti Giulia è partita appena tre anni fa nelle vesti di corteggiatrice del tronista Andrea Damante, al famoso dating show “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi.

Da allora sono cambiate molte cose per la De Lellis, infatti il trono classico era solo un trampolino di lancio per lei, partecipando in seguito anche al “Grande Fratello” fino ad arrivare a scrivere un libro, circa la storia del suo tradimento, divenendo un successo commerciale in pochissime settimane, dal titolo molto accattivante “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza“.

Oggi la De Lellis continua a far parlare di se, ma questa volta grazie a una foto senza veli, davvero molto “Hot” provocando numerose critiche da parte degli “Haters” ma non sono mancati anche notevoli complimenti da parte dei suoi fan. Tra i principali.

La foto senza veli infatti è ritenuta da molti utenti, troppo audace, e non sono stati clementi con i commenti negativi, dove infatti se ne leggono alcuni, sotto forma di commenti alla sua foto pubblicata: “Poveretta, sempre più in basso“, oppure “Come fare soldi facili“, e ancora”sei bellissima ma queste foto non ti fanno onore“. In un intervista recente però, Giulia afferma che oramai i commenti, soprattutto se negativi, non li legge da molto tempo, evitando quindi di essere ferita o sentirsi giudicata.