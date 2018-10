Giulia De Lellis di nuovo innamorata: ecco chi è il suo flirt

Sembrano ormai finite le speranze di vedere nuovamente insieme la fashion blogger Giulia De Lellis e l‘ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante. I due, durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi, hanno fatto sognare il pubblico e sono sicuramente una delle coppie più apprezzate passate per il dating show.

Una storia che però non è finita bene: Andrea Damante è stato accusato di aver tradito Giulia De Lellis. L’ex coppia in seguito ha cercato di ridarsi una seconda chance ma le cose non si sono più sistemate. Proprio per questo motivo lei sta cercando da alcuni mesi di voltare pagina e sembra finalmente aver ritrovato un nuovo fidanzato. Giulia De Lellis sta uscendo infatti col personal trainer Cristiano Iovino, ex fidanzato di Sabrina Ghio, anch’essa ex tronista di Uomini e donne.

La voce è nata con una segnalazione da parte di una fan di Isa e Chia: “Vi contatto per dirvi che Giulia De Lellis ieri era a pranzo con Cristiano Iovino, l’ex fidanzato di Sabrina Ghio. Non erano soli. C’erano anche altre due ragazze e un ragazzo con loro, ma li ho visti scambiarsi attenzioni e vari abbracci, da cui sembrava evidente che fossero molto più che amici. Non sono riuscita a fare delle foto perché il proprietario del ristorante ha detto che si trattava di un pranzo privato. Ed infatti erano dietro un separè. Ho notato inoltre che la zia di Giulia mette molti like su Instagram a Cristiano”

Questa voce è stata confermata oggi dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini: “Il cuore di Giulia De Lellis ha ricominciato a palpitare. Lui si chiama Cristiano, ex fidanzato della tronista Sabrina Ghio, con il quale la De Lellis ultimamente ha trovato felici sorrisi nella notte romana. Andrea Damante, ormai, è definitivamente un lontano ricordo“

Quindi anche la rivista ha voluto confermare un flirt. Per il momento gli unici a mantenere il silenzio sono i diretti interessati. Bisogna dire però che Giulia De Lellis in queste ore ha pubblicato una foto di un bouquet di fiori ricevuti da un ragazzo, anche se non ha fatto nessun nome, si può ipotizzare che si tratti di Cristiano Iovino.