Giorgio Manetti parla di Gemma Galgani e attacca i suoi corteggiatori

Quello di Giorgio e Gemma resterà uno degli amori più controversi e travagliati del trono Over di Uomini e Donne e chi conosce e segue il programma di Maria De Filippi lo sa benissimo. Lui ormai ha deciso di abbandonare definitivamente il programma per dedicarsi completamente al suo nuovo progetto lavorativo .

Nonostante tutto però pare che il Gabbiano, sia ancora interessato a ciò che accade nel parterre ma soprattutto alla sua ex Gemma Galgani. Nei giorni scorsi infatti Giorgio ha avuto modo di vedere in televisione la diatriba tra la dama torinese e uno dei suoi corteggiatori non capendo, come sempre, il comportamento e l’atteggiamento di Gemma.

“Non riescono a capire che Gemma è un personaggio particolare, che vuole un uomo con una personalità molto forte e anche possibilmente con un po’ di cultura. Lei sa stare in tutti i contesti. Eppure le cose vanno rigorosamente a rotoli” ha infatti dichiarato Giorgio al giornale Mio. Non contento, oltretutto, il manager fiorentino non perde occasione anche per attaccare gli uomini che corteggiano la dama torinese all’interno del trono Over.

”Io non giudico i signori che vanno a corteggiarla perché non li conosco, però vedo che tante volte lei entra in contrasto con loro” dichiara infatti Giorgio convinto che molti ancora non riescano a capire bene la personalità di Gemma che, oltre ad alcuni lati negativi è comunque una donna che sa parlare e ha sicuramente una bella dialettica. Proprio su Rocco e Marco, il gabbiano afferma: “La prova del fuoco è il momento del contatto fisico. Gemma non disdegna di essere corteggiata anche con un bacio” e dal momento che Giorgio pare conoscerla bene, Rocco dovrebbe prendere spunto da tali parole.

Giorgio non è comunque intenzionato a ritornare in trasmissione ne tantomeno a corteggiare Gemma visto che al momento svela di avere una frequentazione “molto bella, tranquilla e rilassante”. Chissà invece cosa dirà e penserà Gemma di queste affermazioni rilasciate dal suo ex che, nonostante tutto, ritorna a tormentarla.