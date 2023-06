Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano dei Maneskin: "Poteva evitare"

Dopo sei anni di relazione con Giorgia Soleri, ha sconvolto i fan la diffusione online di un filmato nel quale Damiano David, frontman dei Maneskin, baciava un’altra ragazza, identificata in seguito come la modella Martina Taglienti, grande amica della compagna di band Victoria De Angelis, in discoteca a Formentera.

I video è diventato in brevissimo tempo virale su TikTok, ed il cantante si è trovato costretto a dover subito chiarire la sua versione dei fatti sulle storie di Instagram. “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore“, ha scritto, spiegando che con Giorgia hanno “deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”.

Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, dato che fino a pochissime settimane fa postavano ancora foto insieme sui rispettivi profili social ufficiali. Dopo un iniziale silenzio, l’influencer ha deciso di commentare la sua versione dei fatti, smettendo di seguire tutti i componenti della band sui social.

“Avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere oggi“, ha scritto Giorgia venerdì. “Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme“.

La Soleri, reduce da “Pechino Express”, spiega poi che la relazione tra lei e Damiano, che si conoscevano da 9 anni e quindi da prima della partecipazione della band ad “X-Factor” ed il grande successo, era, “di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora“.