Gigi D’Alessio: il figlio Claudio accusato dalla colf per schiavitù

Guai in vista per Claudio D’Alessio, il figlio maggiore del celebre cantante napoletano Gigi: la sua ex colf, infatti, avrebbe accusato il giovane di averla fatta vivere in uno stato di “semi schiavitù“, come riporta l’atto di citazione. Il giovane, stando alle parole della collaboratrice domestica, avrebbe anche insultato la donna con parole decisamente poco gentili, prendendola addirittura a schiaffi.

Claudio D’Alessio, quindi, il prossimo 27 settembre comparirà in tribunale a Roma per difendersi dalle pesanti accuse mosse a suo carico, rispondendo alle domande del pubblico ministero Mauro Masnaghetti. I fatti in questione risalirebbero a sette anni fa, il 2014, quando l’uomo resideva a Roma nel quartiere Parioli, probabilmente insieme all’allora compagna Nicole Minetti.

Halyna Levkova, la colf di origini ucraine di 55 anni a servizio della coppia, avrebbe raccontato delle violenti liti del giovane partenopeo e della fidanzata: “Ho chiesto a Claudio D’Alessio di non fare rumore, perchè non riuscivo a dormire“. L’interessato, sempre secondo quanto riportato dalla cinquantacinquenne, avrebbe risposto con un atteggiamento irascibile e violento, esclamando: “E’ casa mia, faccio quello che mi pare.”

La collaboratrice domestica, inoltre, avrebbe raccontato agli investigatori che il suo datore di lavoro l’avrebbe trattata male in più episodi; a seguito di tali denunce, per Claudio D’Alessio, quindi, sarebbe stato disposto il rinvio a giudizio nel 2018. Da tali accuse, seppure alcune siano già state prescritte, il ragazzo dovrà difendersi nei prossimi mesi.

A seguito dei ripetuti episodi di violenza, la Levkova, avrebbe quindi affermato al figlio del cantante napoletano, e in presenza di Nicole Minetti, di voler interrompere il rapporto lavorativo. Stando alle parole della colf, infatti, avrebbe chiesto il pagamento relativo al periodo di servizio effettuato, al fine di poter lasciare l’appartamento di via Michele Mercati già il giorno successivo: “Non ce la facevo più ad essere sfruttata e maltrattata”.