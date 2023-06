Gian Maria Sainato rivela: "Non sono soddisfatto de ‘L’isola dei famosi’, voglio fare il GF Vip"

L’avventura di Gian Maria Sainato a “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, non è stata tra le più positive. Il naufrago difatti, oltre a non essere riuscito ad arrivare fino alla diretta finale, ha avuto svariati screzi soprattutto con Marco Mazzoli, il vincitore, e Paolo Noise per alcune battutine sulla sua vita privata.

Il sogno dell’influencer però resta ancora quello di poter lavorare in TV. Difatti già in Honduras, durante uno dei pomeridiani de “L’isola dei famosi”, durante una chiacchierata con Cristina Scuccia e altri naufraghi non aveva fatto nulla per nascondere il suo desiderio di partecipare alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip“.

I sogni lavorativi di Gian Maria Sainato

In una recente intervista rilasciata al sito “Biccy“, Gian Maria taglia corto e afferma la propria delusione per come sono andate le cose a “L’isola dei famosi”: “Purtroppo non sono soddisfatto, essere entrato come “ultimo” dei concorrenti ed essere trattato da “ultimo arrivato” da tutti, dall’inizio alla fine, mi ha solo fatto demoralizzare puntata dopo puntata”.

Attualmente gli unici due naufraghi con cui si sta vedendo dopo la sua esperienza sono Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo, mentre il resto dei concorrenti non sembrano essere interessati ad avere una frequentazione fuori. Ammette però di aver mantenuto ancora un buon rapporto con Fiore Argento, Christopher Leoni e Fabio Ricci, mentre non nasconde di essere rimasto deluso dai comportamenti freddi tenuti da Corinne Cléry poco dopo la sua eliminazione.

In merito al “Grande Fratello Vip”, Gian Maria Sainato conferma nuovamente il suo desiderio di entrare nel cast: “Quando sono tornato a casa ho letto i commenti delle persone che dicevano di volermi vedere lì perché sarei un gieffino che farebbe divertire ma anche discutere. Gli altri naufraghi invece dicevano che loro odiano fare i reality e che quindi non farebbero mai il GF Vip. Eppure hanno accettato di fare L’Isola dei Famosi, il reality più duro di tutti. E questo la dice lunga sulla loro obiettività, sincerità e coerenza. Quanto ci scommettiamo che tra i naufraghi di questa edizione qualcuno farà il GF Vip in futuro?”.

Sulla sua vita privata rivela di essere pansessuale (l’attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso un individuo senza dare importanza al suo sesso e al suo genere), nonostante in passato abbia svelato della propria omosessualità. Gian Maria sottolinea come abbia provato a spiegare ad alcuni naufraghi il significato di questo termine, ricevendo però da loro solamente ironia e derisione.